Russische hackers deden aanval op software Amerikaanse stembureau’s

Illustratie Hajo

Russische hackers gelieerd aan de Russische militaire inlichtingendienst GROe, hebben voor de Amerikaanse verkiezingen een aanval gedaan op een leverancier van software voor het stemproces. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse geheime dienst NSA dat werd gepubliceerd door website The Intercept. Ook zouden phishing emails zijn verstuurd aan 122 functionarissen van stembureaus. Het document zou zijn gelekt door een 25-jarige vrouw, die werkte voor een door de NSA ingehuurd bedrijf. De vrouw is gearresteerd en aangeklaagd.

Het is de eerste keer sinds Trumps aantreden dat het Amerikaanse ministerie van Justitie iemand arresteert voor het lekken van informatie. Onder de Amerikaanse spionagewetgeving kan ze tien jaar gevangenisstraf krijgen.

Moskou ontkent betrokkenheid bij de hacks. Uit het document blijkt dat Russische pogingen de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden zich niet beperkten tot het zaaien van twijfel over het democratisch proces en het lekken van de emails van topdemocraten zoals Clintons campagneleider John Podesta.

De Russische militaire inlichtingendienst GROe heeft voor de verkiezingen geprobeerd toegang te krijgen tot de computers van een vervaardiger van stemsoftware. Volgens The Intercept waarschijnlijk het in Florida gevestigde VR-systems dat kiessoftware aan vijf staten levert. Pal voor de verkiezingen, vorig jaar oktober, zou met phishing-mails geprobeerd zijn toegang te krijgen tot lokale kieslijsten. Uit het rapport blijkt niet of die pogingen geslaagd zijn.

President Trump, die bij de verkiezingen bijna drie miljoen stemmen minder kreeg dan zijn opponent Clinton, heeft met een executive order een commissie in het leven geroepen die ‘stemfraude’ moet onderzoeken. Trump en andere Republikeinen zeggen dat verouderde en slecht bijgehouden kieslijsten zijn misbruikt in het voordeel van de Democraten. Aanhoudende onthullingen over verzwegen contacten tussen leden van de regering-Trump en Russische functionarissen hinderen de regering.

Aan Russische zijde wordt iedere betrokkenheid bij de hacks ontkent. Poetins woordvoerder Dmitri Peskov zei dinsdag tegen AP „geen enkel bewijs gezien de hebben dat deze informatie (van The Intercept, red.) waar is”. President Poetin zelf deed in een interview op NBC met de Amerikaanse journaliste Megyn Kelly alsof hij niet wist waar zij het over had, toen zij hem vroeg naar Russische hackers en de Amerikaanse verkiezingen. Vorige week donderdag week hij wel af van de steevaste Russische ontkenning. Toen zei hij dat het mogelijk was dat „patriottische” Russische hackers zich op eigen initiatief in het Amerikaanse kiesproces gemengd zouden kunnen hebben.