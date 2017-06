Rusland onderschept Noors patrouillevliegtuig

Een Russische straaljager heeft dinsdag een Noors patrouillevliegtuig onderschept dat vloog langs de Russische kust boven de Barentszee. Dat melden Russische persbureaus op basis van het ministerie van Defensie.

Volgens Moskou gaat het om een toestel van het type P-3 Orion dat onderzeeërs kan lokaliseren. Het toestel had haar transponder uitgeschakeld waardoor het niet duidelijk is om welk vliegtuig het gaat. Via de radar is het vliegtuig nog wel zichtbaar.

‘Gevechtsvliegtuigen vliegen vaker zonder transponder

Luitenant-kolonel Ivar Moen, woordvoerder van de Noorse strijdkrachten, bevestigt dit nieuws aan persbureau Reuters. Volgens Moen patrouilleren toestellen “enkele keren per week” in dit gebied. Hij voegt er aan toe dat het toestel “vloog boven internationale wateren”.

Het feit dat het patrouillevliegtuig haar transponder niet aan had staan is normaal voor militaire gevechtsvliegtuigen, aldus Moen.

“Noorse gevechtsvliegtuigen identificeren ook Russische gevechtsvliegtuigen langs de Noorse kust. Dat komt regelmatig voor”.

Eerder op dinsdag onderschepte Rusland ook een Amerikaans gevechtsvliegtuig in de Oostzee. De onderscheppingen zijn volgens Moskou onderdeel van de grotere troepenmacht van de NAVO in de Baltische staten, zo schrijft het Kremlingezinde Russia Today . De versterkte NAVO-basis, met ook Nederlanse soldaten, wordt door Rusland beschouwd als een bedreiging voor haar nationale veiligheid.

Afgelopen maanden veel Russische vliegtuigen in Europees luchtruim

In de afgelopen maanden zijn er vaker gevechtsvliegtuigen onderschept. Veelal ging het om Russische straaljagers die het luchtruim boven de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) of Scandinavische landen (Finland, Zweden, Noorwegen) binnenvlogen.

In het kader van de NAVO-missie Baltic Air Policing kwamen ook Nederlandse F-16’s in actie.