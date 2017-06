Ruim 7600 stemmen niet meegeteld bij verkiezingen

Door een fout bij het invoeren zijn ruim 7.600 stemmen niet meegeteld in de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart dit jaar. Het hoofdstembureau van de Brabantse gemeente Boxmeer had per ongeluk alleen de stemmen op de lijsten 1 tot 4 (VVD, PvdA, PVV en SP) ingevoerd in het systeem en gemeente Den Bosch, verantwoordelijk voor kieskring 18, heeft dit niet goed gecontroleerd. Dat meldt demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hierdoor is de stem van inwoners van Boxmeer op een van de overige partijen niet meegeteld in de uitslag. Volgens Plasterk kan de fout “helaas niet meer worden hersteld. De uitslag van de verkiezing is immers al onherroepelijk”.

‘Geen invloed op uitslag Tweede Kamerverkiezing’

De Kiesraad kwam achter de fout omdat het aantal uitgebrachte stemmen dat was doorgeven door Boxmeer aan Den Bosch lager was dan het stemtotaal van alle gemeenten in dit kiesdistrict. Nadat de fout werd geconstateerd heeft de Kiesraad onderzocht of de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing anders zou zijn als de ontbrekende stemmen wel waren meegeteld. “Dat is niet het geval”, zo schrijft Plasterk.

Het stembureau in Den Bosch weet niet wat de precieze oorzaak is van de fout. Het zou kunnen gaan om een storing in het systeem of een menselijke fout bij het invoeren van de stemmen. Het concludeert wel dat het zogenoemde “vier-ogen-principe onvoldoende is toegepast” en ook dat de handmatige controletelling niet werd uitgevoerd. Er was alleen sprake van een steeksproefgewijze controle.