Ruim 20 ontslagen bij Uber na onderzoek naar bedrijfscultuur

Uber heeft meer dan twintig medewerkers ontslagen in verband met een intern onderzoek naar de bedrijfscultuur bij het taxibedrijf. Dat heeft het bedrijf tegen zijn personeel gemeld, zegt een oud-medewerker tegenover Bloomberg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door advocatenkantoor Perkins Coie LLP, dat kijkt naar 215 meldingen die zijn binnengekomen via personeelszaken. Zeven personen hebben al schriftelijke waarschuwingen ontvangen, 31 mensen hebben training of advies ontvangen. Er moeten nog 57 meldingen worden onderzocht.

Susan Fowler

In februari schreef voormalig ingenieur van Uber Susan Fowler in een blogpost hoe zij tijdens haar tijd bij het bedrijf seksueel werd geïntimideerd door haar leidinggevende. Toen zij dit aankaartte bij de personeelsafdeling, werd haar klacht genegeerd.

De blogpost van Fowler werd veel gedeeld op social media en riep veel vragen op over de bedrijfscultuur bij Uber. Ook andere werknemers hebben geklaagd over die cultuur, onder meer over het onder druk zetten van personeelsleden.

Topman

Er is vooral veel te doen om topman Travis Kalanick. In februari lekte een video uit waarin de CEO een Uber-chauffeur uitfoetert. Daarnaast wordt Kalanick beschuldigd van bedrijfsspionage en bezoeken aan escortclubs.

Naast het onderzoek van Perkins Coie loopt er nog een ander onderzoek naar de bedrijfscultuur onder leiding van Eric Holder, voormalig minister van Justitie onder Obama. Holder heeft al enige bevindingen gedeeld met het bestuur van Uber, maar die zijn niet openbaar gemaakt. Het is onduidelijk of dat nog gaat gebeuren.

Uber heeft meer dan 12.000 medewerkers. De namen van de personen die zijn ontslagen zijn niet bekendgemaakt. Ook over de reden van hun ontslag werd niets gezegd.