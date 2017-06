Rondje Nederland met ruim duizend kilometer per uur

Van Rotterdam via Amsterdam, Lelystad, Arnhem, Den Bosch en Eindhoven naar Rotterdam. Een rondje van 428 kilometer in 41 minuten. Zittend in een zwevende capsule die met 1.000 kilometer per uur door een bijna vacuüm buis raast.

Nederlandse inzending voor de HyperloopOne Global Challenge. Beeld HyperloopOne

Voor drie middelbare scholieren uit Alphen aan de Rijn en de vader van een van hen, die woensdag meedoen aan de Hyperloop One Global Challenge in hotel W Amsterdam, is dat het perfecte rondje. Voor de Europese finale zijn negen mogelijke routes in zeven landen geselecteerd voor de competitie om ’s werelds beste hyperloop-routes. De meest kansrijke routes krijgen een onderzoek naar de haalbaarheid.

De wedstrijd is georganiseerd door Hyperloop One, een bedrijf uit Los Angeles dat het nieuwe transportsysteem het meest propageert. En er, heel Amerikaans, de grootste woorden aan verbindt. Hyperloop gaat de wereld veranderen, zei bestuursvoorzitter Rob Lloyd dinsdag bij de aftrap van het evenement. Hij trekt graag de vergelijking met de Kitty Hawk, het eerste vliegtuig uit 1903. „Dit is het eerste echt nieuwe vervoermiddel sinds die uitvinding.”

De Hyperloop in 1 minuut uitgelegd (video uit 2016):

Goedkoper dan een hogesnelheidslijn

Het revolutionaire vervoermiddel voor mensen en goederen, in 2013 nieuw leven ingeblazen door ondernemer Elon Musk, is snel (Amsterdam-Parijs in 30 minuten), schoon en stil (de aandrijving is elektrisch) en goedkoper in aanleg en onderhoud dan een hogesnelheidslijn. Ver van het werk wonen is geen probleem meer. Krimpregio’s worden weer aantrekkelijk, binnensteden worden weer bereikbaar.

Technische barrières worden snel overwonnen, denkt Lloyd. In de woestijn van Nevada werkt HyperloopOne met een testbuis van 500 meter. Vorige week opende de Nederlandse concurrent Hardt Global Mobility, opgericht door studenten van de TU Delft, een testbuis van 30 meter in Delft. De pioniers testen tegelijk de commerciële haalbaarheid met publiek-private financiering.

Horizonvervuiling

Het grootste obstakel is wellicht maatschappelijke acceptatie. Windmolens worden gezien als horizonvervuiling, verzet tegen buizen op palen in het landschap ligt voor de hand. Lloyd maakt zich geen zorgen. „Ik kan geen details geven, maar we zijn bezig met iets dat de visuele impact minimaliseert. We ontwerpen er omheen.” Stappen mensen wel in een capsule in een afgesloten buis? Dat is niet vanzelfsprekend, erkent scholier Roan van der Voort van het routeteam. „In ons voorstel bouwen we een experience center om mensen te laten wennen aan het idee.”

Artist’s impression van het Delftse Hardt: hyperloop over de Afsluitdijk. Beeld Hardt

Demissionair minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) wil dat Nederland de mondiale koploper wordt voor duurzame en innovatieve mobiliteit, zei ze bij HyperloopOne. Ze zou graag een testbaan van 15 kilometer aanleggen bij Lelystad. De link met onderzoekscentrum NLR in Marknesse ligt voor de hand. Schultz denkt echter aan een verbinding tussen Lelystad Airport, dat in 2019 opengaat om Schiphol te ontlasten, en Schiphol. Door een hyperloop ontstaat er dan één luchthaven. Schultz: „Gate to gate in 4 minuten in plaats van de huidige 45 minuten!”.

Testbuis van HyperloopOne in de woestijn van Nevada: