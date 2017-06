Problemen voor Esperite nog niet voorbij

Een verlies van enkele miljoenen, schuldeisers die hun geld terug willen en een bedrijfskas die nagenoeg leeg is. Biotechbedrijf Esperite had beleggers de afgelopen maanden weinig goed nieuws te melden. De situatie in Zutphen was zelfs zo zorgwekkend dat accountant EY twee weken geleden niet durfde in te staan voor de correctheid van de jaarcijfers.

Beleggersvereniging VEB noemde het „rode vlaggen”, het FD sprak van een „zijden draad”. Esperite stond aan de rand van de afgrond. Alleen een overeenkomst met schuldeisers en nieuw kapitaal kon het Nederlands-Zwitserse bedrijf, vooral bekend van stamcelbank Cryo-Save, nog voor de ondergang behoeden.

Nieuw waren die problemen allerminst. Esperite kampt al jaren met een teruglopende omzet (2016: 26,3 miljoen euro) en miljoenenverliezen. Dat komt doordat het bedrijf nog steeds zwaar leunt op de opslag van stamcellen: ouders die het navelstrengbloed van hun pasgeborene willen bewaren, omdat de cellen daarin mogelijk kunnen helpen bij de genezing, mocht hun kind later een ernstige ziekte krijgen.

Voor die dienst is steeds minder belangstelling, stelt Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij internetbroker Binck. Een van de oorzaken is volgens hem dat er in Europa steeds minder kinderen worden geboren. Daarnaast speelt mee dat medici hun twijfels hebben over het nut van de opslag van stamcellen. De kans dat je ze ooit kunt gebruiken, is bijzonder klein.

Dat Esperite in acute nood kwam, had echter een andere oorzaak: het faillissement van dochterbedrijf Genoma, dat tests verkoopt waarmee ver voor de geboorte is vast te stellen of kinderen lijden aan het syndroom van Down. Met obligatiehouders was namelijk afgesproken dat ze hun geld eerder zouden terugkrijgen als Genoma zou omvallen.

Bij lange na niet genoeg geld

In totaal moest Esperite daardoor opeens 3,1 miljoen euro voldoen aan twee schuldeisers. Behalve om Frédéric Amar, topman van het bedrijf, ging het om Educe Capital, het investeringsfonds van de rijke Ghanese zakenman Kwame Bawuah-Edusei. Dat geld was er bij lange na niet, bleek toen Esperite eind mei, na meermaals uitstellen, jaarcijfers publiceerde.

Net toen de ondergang onafwendbaar leek, en de beurskoers was afgezakt tot het dieptepunt, kwam een oplossing in zicht. Geldschieter L1 Capital toonde zich bereid om binnen anderhalve maand zo’n 1,1 miljoen euro in Esperite te steken, een investering die L1 op termijn kan omruilen voor nieuwe aandelen. En de twee obligatiehouders ruilden hun oude lening om voor een nieuwe, opnieuw voor 3,1 miljoen euro. Beleggers haalden opgelucht adem: de koers van het aandeel steeg van 44 cent vorige week maandag, naar meer dan 1 euro op donderdag.

Maar zijn de problemen voor Esperite nu voorbij? Beleggerstrainer Oudshoorn heeft sterke twijfels. Aan het verlieslijdende bedrijfsmodel is immers weinig veranderd. Zolang dat niet gebeurt, is nieuw kapitaal niet meer dan uitstel van executie.

„Het bedrijfsmodel van Esperite is toekomstmuziek: het moet nog maar blijken of dat succes heeft”, aldus Oudshoorn. „De markt voor stamcellen ligt op zijn gat. En als je aan de ene kant de inkomsten niet binnenkrijgt, maar wel moet blijven betalen voor het onderhoud van je systemen en machines, dan kom je in nood.”

Een verstandige belegging is Esperite in de ogen van Oudshoorn daarom ook niet. „Het lijkt aantrekkelijk: voor 40 cent per aandeel kun je voor een klein bedrag lekker veel kopen. Maar het risico is ook heel hoog.” Zelf blijft hij daarom verre van Esperite, stelt Oudshoorn. „Ik zou er nog geen stuiver in beleggen.”