Peter Bosz verruilt Ajax voor Borussia Dortmund

Trainer Peter Bosz stapt al na een seizoen op bij Ajax. Hij tekent dinsdagmiddag een meerjarig contract bij Borussia Dortmund, melden De Telegraaf en het AD. Bosz had nog een contract tot 2019 in Amsterdam, maar Ajax en Dortmund zijn het afgelopen weekend eens geworden over een afkoopsom.

De Telegraaf schrijft dat een conflict tussen Bosz en zijn trouwe assistent Hendrie Krüzen aan de ene kant en Hennie Spijkerman, keerperstrainer Carlo l’Ami, hersteltrainer Björn Rekelhof en Dennis Bergkamp aan de andere kant de oorzaak is van zijn vertrek.

Bosz en Krüzen denken extreem aanvallend en daar zou het hele seizoen al wrijving over zijn geweest met de rest van de technische staf. Sinds de winterstop communiceerde de twee kampen nauwelijks nog en was er een onwerkbare situatie ontstaan.

Na afloop van de verloren Europa League-finale van Ajax tegen Manchester United van afgelopen 24 mei beweerde Bosz nog heel stellig bij Ajax te zullen blijven:

“Ik heb hier een driejarig contract getekend. Bij andere clubs liet ik vaak clausules in mijn conract opnemen. Dat heb ik bij Ajax niet gedaan. Dat zegt wel iets. Ik heb het bij Ajax prima naar mijn zin.”

Naast de problemen met de technische staf gaat Bosz financieel ook flink vooruit met zijn overstap naar Borussia Dortmund. De club is afgelopen seizoen als derde geëindigd in de Bundesliga achter Bayern München en RB Leipzig.

Bosz kende bij Ajax een moeizame start. Hij wist zich niet de plaatsen voor de poulefase van de Champions League en morste punten in de competitie. Na de winterstop maakte het jonge Ajax indruk met het aanvallende spel en werd het nog bijna kampioen en haalde het de finale van de Europa League. Die ging kansloos met 2-0 verloren tegen het Manchester United van Jose Mourinho.

Ajax heeft het vertrek van Bosz nog niet officieel bevestigd.