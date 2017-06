Oproep: wat wilt u weten over de kabinetsformatie?

De kabinetsformatie is meer dan 80 dagen onderweg. VVD, CDA, D66 en GroenLinks begonnen na de verkiezingen met onderhandelen, maar liepen vast op het onderwerp migratie. Daarna bleek het erg ingewikkeld om een nieuwe combinatie van partijen aan tafel te krijgen.

De ervaren Herman Tjeenk Willink moet als informateur nu de boel in beweging krijgen. Dinsdag zet hij zijn officiële gesprekken voort in zijn poging de kabinetsformatie open te breken.

Afgelopen week beantwoordde onze politieke redactie zeven vragen over blokkades die partijen in deze formatie hebben opgeworpen.

