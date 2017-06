Noorse broeder Chris V. verliest kort geding tegen podologen

Chris V. krijgt zijn functie als voorzitter van ‘zijn’ stichting LOOP, een brancheorganisatie voor voetdeskundigen, niet terug. Ook hoeft het bestuur van de stichting hem niet als manager op de werkvloer toe te laten. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam dinsdag in kort geding bepaald.

V. stapte eerder vrijwillig op als voorzitter van LOOP na een publicatie in NRC eind vorig jaar over de verwevenheid tussen de stichting en de Noorse broeders, een sektarische geloofsgemeenschap waarvan Chris V. prominent lid is. Samen met David Nooitgedagt, leider van de broeders in Nederland, speelde hij jarenlang een voorname rol in ‘podologenland’. Beiden controleerden de opleiding tot podoloog en de daaraan gekoppelde brancheorganisatie. Daarbij vloeide geld naar hun sektarische gemeenschap die vorig jaar in opspraak kwam door berichten over kinderarbeid, belastingontduiking en fraude.

Veel van de 500 aangesloten podologen wisten niets van de rol van de broeders. De publicatie in NRC leidde tot interne oppositie tegen Chris V. Onder die druk deed hij een stap opzij, in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek door een nieuw bestuur. Maar volgens Chris V. duurt het allemaal te lang, is het nieuwe bestuur over zijn mandaat heen gegaan en heeft hij recht op terugkeer. Geen van deze eisen werd ingewilligd. Ook oordeelde de rechtbank dat Chris V. de stichting bijna 22 mille moet betalen, een bedrag dat LOOP nog tegoed heeft van de ex-voorzitter.

Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak in april probeerde rechtbankvoorzitter Floris Bakels beide partijen nog tot elkaar te brengen. Hij drong aan op nieuw overleg en gaf daarbij alvast enige „sturing”, zoals hij het noemde. Als hij toch vonnis moet wijzen, zou hij het gros van de eisen van Chris V. afwijzen. Nieuw overleg leverde niets op, waarna nu alsnog vonnis is gewezen.