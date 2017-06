Nieuwe aanhoudingen voor seks met jongen van 16

De afgelopen weken heeft de politie nog drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht in de omgeving van Amsterdam seks te hebben gehad met een minderjarige jongen van ongeveer 16 jaar oud. Het gaat om het onderzoek waarbij in april ook al de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het functioneel parket en landelijk fraudecoördinator Vincent L. als verdachte werd aangehouden.

In totaal zijn in deze zedenzaak nu zeven verdachte mannen opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zegt een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie, dat het onderzoek leidt.

De politie is het onderzoek begonnen naar aanleiding van de aangifte die de ouders van de minderjarige jongen in januari 2017 hebben gedaan nadat ze berichten op de telefoon van hun zoon hadden aangetroffen. Er zijn serieuze aanwijzingen dat de minderjarige jongen zich liet betalen voor seks.

In de woningen van alle verdachten zijn telefoons en digitale gegevensdragers in beslag genomen. Volgens het OM is er geen reden om aan te nemen dat de verdachten elkaar kenden. Geen enkele verdachte zit nog vast. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak gaat dienen. Volgens het OM is het onderzoek nog in volle gang.