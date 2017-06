Mythe of waarheid: wat de statistiek zegt over millennials

Deels als gevolg van deze ontwikkeling steeg de gemiddelde leeftijd van een woningeigenaar de afgelopen twintig jaar significant, van 34,6 jaar oud in 1995 tot 39,4 jaar in 2016.

Het lijkt voor de crisisjaren wel op te gaan: in 2009 bezaten vroege twintigers bijvoorbeeld 34.800 woningen, in 2012 was dat aantal gedaald tot 28.800. Maar dat is een algemene trend die voor mensen van alle leeftijden geldt. “Je zag een daling in bijna elke leeftijdscategorie”, nuanceert Van Mulligen. “Maar sinds het einde van de crisis zijn ouderen bezig aan een inhaalslag: ze kopen meer woningen dan dat ze dat vóór de kredietcrisis deden.”

Wonen millennials langer thuis? Ja, blijkt uit onderzoek van het CBS . In 2006 telde Nederland 951 duizend twintigers die het ouderlijk huis nog niet verlaten hadden. Dat aantal was in 2016 gegroeid tot 1,1 miljoen. Vooral het aantal 24-jarigen dat thuisblijft steeg in die periode.

Schuld van de crisis? “Die heeft zeker niet geholpen”, zegt Van Mulligen, “Maar dit is een trend die ook al vóór de crisis begon.” Mensen studeren langer. Het moment waarop een twintiger op de arbeidsmarkt belandt wordt zo vooruitgeschoven. “En een eerste contract is vaak een tijdelijk contract.”

Van Mulligen wijst er op dat twintigers over het algemeen minder vaak een vast contract hebben dan tien jaar geleden. Nu hebben 23 procent van alle 23-jarigen bijvoorbeeld een vast contract – in 2007 was dat 45 procent.

In vergelijking met vijftigers krijgen twintigers dus sneller een vast contract – maar niet in vergelijking met twintigers vóór de crisis. Het aantal 25 tot 35-jarigen dat doorstroomde naar een vast contract kelderde met 11,8 procentpunt tussen 2007 en 2012.

Maar in 2007 was de situatie een stuk rooskleuriger voor twintigers. Toen stroomde meer dan 40 procent van alle 25 tot 35-jarigen door van een flexcontract naar een vast contract. Na de crisis zakte dat cijfer met een rotvaart in.

Dat ligt er aan op welk moment je meet. Bijna 30 procent van 25 tot 35-jarigen en 20 procent van alle 15 tot 25-jarigen stroomden in de drie jaar na 2012 door van een flexcontract naar een vast contract. Voor ouderen van boven de 55 was dat inderdaad significant minder: 17,6 procent.

De studieschuld schiet omhoog. In maart trok het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) aan de bel vanwege de oplopende totale schuldlast van studenten en oud-studenten.

“Wij merken dat de studieschuld gemiddeld per persoon even hoog is gebleven”, zegt Van Mulligen. “Er zijn nu echter meer huishoudens met een studieschuld.” Het gaat om 900.000 huishoudens met een studieschuld in 2015. In 2011 waren dat er nog 675.000.

Van Mulligen verwacht dat het cijfer in de toekomst gaat stijgen vanwege de invoering van het leenstelsel.

Volgens het CBS loopt het gemiddelde huishoudensinkomen van twintigers terug. Tot 2005 liep de ontwikkeling van het gemiddelde inkomen van een huishouden vol twintigers ongeveer gelijk op met dat van een huishouden met dertigjarigen. Daarna zakte het langzaam in.

Twintigers in 2005 verdienden nog 1.600 euro minder dan een werkende dertiger, in 2014 was dat verschil opgelopen tot 3.500 euro. Dat komt deels door de crisis, maar ook omdat jongeren steeds langer en later studeren. Twintigers houden ook nauwelijks geld over, terwijl dertigers per jaar duizenden euro’s minder uitgeven dan ze binnenkrijgen.

Toch hoeven luxebedrijven zich niet meteen zorgen te maken. Marktresearchbedrijf Bain constateert in Europa slechts een kleine daling in de inkopen van luxegoederen en zelfs een stijging in de auto- en horecabranches. Daar doen millennials ook aan mee: volgens het CBS geven twintigers gemiddeld 0,8 procent meer uit aan de horeca dan dertigers.

Het autobezit onder 20 tot 25-jarigen liep wel iets af de afgelopen jaren, van 26,6 procent in 2010 naar 22,6 procent in 2015. Het is daarmee de sterkste daling, maar bij lange na niet de enige – alleen onder mensen van 45 jaar of ouder liep het autobezit toe.