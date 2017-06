Moord door minderjarige komt niet vaak voor

Zowel in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken als in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten zijn de verdachten minderjarig. Volgens de politie lijkt het er niet op dat de twee zaken met elkaar in verband staan. Het is in Nederland betrekkelijk zeldzaam dat jongeren andere jongeren doden. Deze vijf zaken trokken sinds het jaar 2000 de aandacht:

In 2014 stak de zestienjarige Anthony D. op het Corbulo College in Voorburg de vijftienjarige Wesley Hoek dood. D. werd in de weken voor het incident verschillende malen gepest en bedreigd door medeleerlingen, maar niet door Hoek. D. doodde Hoek kort nadat ze ruzie hadden gehad. De vijftienjarige Joyce Hau werd in 2012 vermoord door Jinhua K. K. was door Wesley C. gevraagd de moord te plegen. C. was op zijn beurt weer gevraagd door zijn vriendinnetje Polly W. om de moord te plegen. Polly W. had op een feestje ruzie gekregen met Joyce Hau. Ook bekend als de Facebookmoord, omdat de ruzie zich daar voortzette. De zeventienjarige Sehriban Akpinar werd op 9 augustus 2012 dood gevonden in de bosjes dicht bij het stadion van voetbalclub Sparta in Rotterdam. Het meisje was door geweld om het leven gebracht. Akpinar was naar de afgelegen plek gelokt door drie leeftijdsgenoten, waar het drietal haar wilde beroven en verkrachten. Akpinar werd gewurgd en vierentwintig maal gestoken met een mes. De veertienjarige Dirk Post uit Urk werd in 2009 gedood door de vijftienjarige Jaap van der H. in het Urkerbos. Van der H. stak Post 47 keer. Reden: Post zou een geheim van Van der H. hebben doorverteld. Van der H. kreeg van de Enschedese rechtbank de hoogst mogelijke straf: een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. 17 november 2003 wordt in Bemmel, dicht bij Nijmegen, het lichaam van de zestienjarige Maja Bradaric gevonden. Het meisje was samen met drie vrienden een autoritje gaan maken, waarna het meisje werd gewurgd.