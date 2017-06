Moederbedrijf Foodora brengt aandelen naar de beurs

Het Duitse bedrijf Delivery Hero AG gaat dit jaar 450 miljoen euro aan aandelen verkopen op de beurs in Frankfurt. Met die opbrengsten wil het het moederbedrijf van onder meer de bestelsite Foodora verder uit gaan breiden op de wereldwijde bezorgmarkt. Dat heeft topman Niklas Östberg van Delivery Hero dinsdag bekendgemaakt.

Het bedrijf werd in 2011 opgericht en vervolgens grootgemaakt met steun van investeerder Rocket Internet. Sinds een aantal jaar strijdt Delivery Hero met verschillende bestelsites om de grootste maaltijdbezorger te worden. In september 2016 maakte Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, ook al bekend naar de beurs te gaan.

Daarnaast kan Delivery Hero met de opbrengsten andere grote concurrenten zoals Uber en Amazon proberen op afstand te houden. Die bedrijven zijn ook begonnen met eigen bezorgdiensten.

Rocket

Vorig jaar draaide Delivery Hero een omzet van 347 miljoen euro. Dat was een groei van 71 procent ten opzichte van 2015. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf Naspers Ltd. maakte vorige maand bekend 387 miljoen in het bedrijf te investeren, zo’n tien procent van de aandelen. De waarde van Delivery Hero wordt in totaal geschat op tussen de 3,5 en 4 miljard euro.

Vooral aandeelhouder Rocket Internet zal profijt hebben van de verkoop. Het investeringsbedrijf, dat start-ups financiert, bezit 35 procent van de aandelen van Delivery Hero.

Rocket ging twee en een half jaar geleden naar de beurs, maar de waarde van de aandelen zijn volgens Bloomberg sindsdien voor de helft teruggelopen. Het investeringsbedrijf staat onder druk omdat het niet genoeg succesvolle start-ups weet op te leveren. Een geslaagde beursgang van Delivery Hero zal er naar verwachting voor zorgen dat investeerders Rocket Internet ook positief zullen beoordelen.