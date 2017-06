Meisjes (14 en 15) melden zich om mishandeling lesbische vrouw

Twee meisjes van 14 en 15 jaar oud hebben zich dinsdag bij de politie in Rotterdam gemeld voor de betrokkenheid bij de mishandeling van een lesbische vrouw van een week geleden. Dat maakte de Rotterdamse politie bekend. De 14-jarige Rotterdamse is dinsdag aangehouden. Het 15-jarige meisje zocht telefonisch contact met de politie. Met haar is afgesproken dat ze zich woensdag bij het bureau meldt. Dan wordt ook zij aangehouden.

Vorige week dinsdagavond werd een 18-jarige vrouw rond 19.30 uur mishandeld toen ze met haar vriendin hand in hand liep op het Schouwburgplein in Rotterdam. Een meisje maakte daar opmerkingen over, liep naar een van de vrouwen toe, omklemde haar nek en sloeg haar in het gezicht en in de buik.

Signalement

Volgens de politie was de dader in gezelschap van “één, mogelijk twee” andere meiden. Een van deze meiden zou ook een andere jongen erbij hebben geroepen, die de vrouw tegen haar schouder zou hebben getrapt. Het slachtoffer liep blauwe plekken en kneuzingen op.

Dit weekend deed de politie in Rotterdam een oproep aan getuigen om zich te melden en verspreidde ze een signalement van de daders. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Het onderzoek, dat onder meer bestaat uit het uitkijken van alle beschikbare camerabeelden, wordt voortgezet. Het is mogelijk dat deze beelden later worden getoond, aldus de politie.

De dadergroep wordt ook verdacht van een tweede mishandeling, een dag later. Die houdt geen verband met de geaardheid van het slachtoffer.