Medewerkster overheid aangeklaagd voor lekken vertrouwelijke informatie

Een vrouw die via een extern bedrijf voor de Amerikaanse overheid werkte, is maandag door het ministerie van Justitie aangeklaagd voor het lekken van vertrouwelijke overheidsinformatie. Dat meldt persbureau Reuters.

Het is één van de eerste keren dat de regering-Trump optreedt tegen dit soort lekken. De medewerkster, Reality Leigh Winner (25), werkte op een afdeling van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA in Augusta, Georgia. Daar zou ze een geheim document met informatie over de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen hebben doorgespeeld aan nieuwssite The Intercept.

Vlak voor de aanklacht tegen Winner bekend werd gemaakt, publiceerde The Intercept een verhaal op basis van het geheime NSA-document. Dat beschrijft hoe Rusland heeft geprobeerd makers van de software voor stemcomputers te hacken, en hoe de Russen phishingaanvallen uitvoerden op gemeenteambtenaren die zich met de verkiezingen bezig hielden.

Het ministerie van Justitie wilde tegenover Reuters niet ingaan op de precieze inhoud van de aanklacht tegen Winner, die op 3 juni werd gearresteerd. Twee overheidsbronnen bevestigden echter aan Reuters dat Winner inderdaad is aangeklaagd voor het lekken van het NSA-document over de Russische hackpogingen. Zij zeiden ook dat het document authentiek is.