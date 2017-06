Kop en onderkop NRC-artikel over Öztürk ‘te stellig en onjuist’

De kop en onderkop boven het artikel Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk, gepubliceerd op 15 juni 2016, waren „te stellig en daarmee onjuist”. Met het onderzoek zelf heeft NRC niet onzorgvuldig gehandeld, aldus de Raad. Dat stelt de Raad voor de Journalistiek dinsdag in een uitspraak over een door de beweging Denk aangespannen procedure.

NRC heeft „deugdelijk onderzoek verricht en de artikelen opgesteld aan de hand van de destijds voorhanden feiten en omstandigheden”, aldus de Raad. „Bovendien hebben ze voldoende wederhoor toegepast voordat zij tot publicatie overgingen. Dat S. Öztürk (klager) daarvan geen adequaat gebruik heeft gemaakt, kan […] de krant niet worden verweten.”

De Raad verzocht NRC de conclusie integraal te publiceren. Deze luidt: ‘Voor zover de klacht is gericht tegen de kop ‘Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk’ en de onderkop ‘Vastgoed-deal – Twee zorginstellingen verdenken Kamerlid Öztürk van laakbaar handelen bij zakelijke transacties in zijn vorige leven als zakenman’, heeft NRC journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Verder was de handelwijze zorgvuldig.’

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek:

Uitspraak Raad voor de Journalistiek by NRC on Scribd