Inkomen twintigers blijft steeds verder achter

Twintigers verdienen steeds minder dan mensen van in de dertig. Dat komt deels doordat twintigers langer zijn gaan studeren, maar ook doordat het de laatste jaren moeilijker was om een baan te vinden, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vooral sinds het begin van de crisis in 2008 zijn de inkomensverschillen toegenomen.

Het CBS vergeleek het gemiddelde inkomen van het huishouden waarvan de twintiger deel uitmaakte met dat van het huishouden van de dertiger. In 1990 lagen die inkomens dicht bij elkaar: respectievelijk 22.200 en 22.300 euro. Na wat schommelingen in de beginjaren 00 is dat verschil structureel opgelopen, tot 3.500 euro in 2014.

Het CBS heeft geen specifiek onderzoek gedaan naar een verklaring voor de toegenomen verschillen, laat CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen weten. Wel is duidelijk dat twintigers gemiddeld langer op school zitten, en daardoor pas later aan hun loopbaan beginnen en geld verdienen. Toch speelt volgens Van Mulligen ook “de factor pech” een rol. Twintigers die in de crisis aan hun loopbaan begonnen zijn, hadden moeite een eerste baan te vinden en hebben daardoor minder snel carrière gemaakt.