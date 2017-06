Informateur Tjeenk Willink gaat tweede week van gesprekken in

Klaver en Segers opnieuw langs bij informateur

Informateur Herman Tjeenk Willink zet dinsdag zijn officiële gesprekken voort in zijn poging de kabinetsformatie open te breken. Hij ontvangt dinsdagochtend eerst GroenLinks-leider Jesse Klaver (10.00 uur), waarna ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers om 11.30 uur bij de informateur op gesprek komt.

Het feit dat en Klaver en Segers worden uitgenodigd kan erop duiden dat zowel GroenLinks als de ChristenUnie nog in beeld zijn om nu om tafel te gaan met VVD, CDA en D66, de drie partijen die goed zijn voor 71 zetels in de Tweede Kamer en daarom wel als het 'motorblok' van een coalitie worden aangeduid. Tjeenk Willink sprak vorige week met de leiders van de vijf genoemde partijen. Rutte (VVD) en Buma (CDA) lieten niets los over de inhoud van hun gesprekken. Van toenadering tussen D66 en de ChristenUnie, die eerder een verkennend onderling gesprek zagen mislukken, bleek vorige week niets en daarmee leek de kans op nieuwe onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks gegroeid. Alexander Pechtold gaf aan dat het de voorkeur van D66 heeft om weer met GroenLinks te gaan praten. ChristenUnie-leider Segers zei dat er "een wonder" moet plaatsvinden wil zijn partij nu met D66 aan de onderhandelingstafel belanden.

VVD en CDA reageerden eerder verbolgen op de afwijzende houding van D66 tegenover de ChristenUnie. Hierdoor lijkt alleen een hervatting van de gesprekken met GroenLinks een serieuze optie, terwijl die gesprekken eerder stukliepen op een diepgaand meningsverschil over migratie. Afgelopen weekend vond er naar verluidt overleg tussen de hoofdrolspelers in de formatie plaats om kou uit de lucht te nemen. Wie er precies wanneer samenkwamen is onduidelijk, laat staan dat we iets weten over de voortgang of de uitkomst van die gesprekken.