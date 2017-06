‘Ik heb al vijf jaar geen nieuwe kleren gekocht’

IN

‘Ik werk al vanaf mijn twintigste als organisatieadviseur, ik zat toen in het laatste jaar van mijn studie bedrijfskunde. Ik begon bij grote bedrijven, later ging ik meer voor middelgrote en kleine bedrijven werken. Ik wilde eigenlijk al die tijd al voor mezelf beginnen, maar ik had twee ondernemers die ik kende gevraagd wat daarvoor nodig was en zij zeiden: ballen, een netwerk en ervaring. Ballen had ik destijds wel, maar een netwerk en ervaring nog niet en toen ik die laatste twee eindelijk in huis had, was ik na een heftige burn-out mijn ballen verloren en durfde ik niet meer. Het duurde uiteindelijk dertien jaar voordat ik mijn eigen coachingbureau opzette. Nu heb ik veel werk, waaronder zelfs in Amerika en droom ik ervan op den duur centra over de hele wereld te hebben.

„Wat ik ermee verdien vind ik niet zo interessant. Ik vind het zo droevig als mensen hun leven door geld laten leiden, dat maakt toch helemaal niet gelukkig? Het kennen van je levensmissie, hoe je iets kunt toevoegen aan deze wereld, dáár draait het wat mij betreft om.

„In 2015 kwam er ruim een half jaar bijna geen geld binnen omdat er, vanwege een depressie, nauwelijks iets uit mijn handen kwam. Al mijn spaargeld is er toen doorheen gegaan en ik heb geld moeten lenen. Gelukkig heb ik sinds dit jaar het gevoel dat dit verleden tijd is, en kan ik me weer volledig op mijn werk richten.”

Vaste lasten: woonlasten (1.200 euro), mobiel/internet/tv (80 euro), verzekeringen (200 euro), boodschappen (400 euro), yoga (90 euro) Laatste grote aankoop: geen Sparen: nee

Inkomen: 4.000 euro netto

UIT

‘Het geld dat ik in die periode leende bij vrienden moet ik nu terugbetalen, nog zo’n 3.000 tot 5.000 euro. Ook liet ik destijds teruggaven van de fiscus doorlopen terwijl ik er geen recht meer op had zodat ik kon rondkomen, en dat betaal ik nu in delen terug. Die brokken zijn met 3.000 euro per keer wel wat groter dan ik aan mijn vrienden per keer teruggeef, maar daar is helaas niets aan te doen.

„Het liefst geef ik zo min mogelijk geld uit aan spullen, ik geloof niet dat de consumptiemaatschappij mij gelukkig maakt en ik heb niet zo veel nodig. Dat was in het verleden wel anders: mijn zus was personal shopper en ze ging twee keer per jaar met mij winkelen omdat ik daar niet goed in was. Dan kwam ik altijd terug met een achterbak vol kleding. Vijf jaar geleden heb ik besloten eerst alle kleren die ik in de kast heb te dragen, voordat ik iets nieuws koop. Nou, dat is nu wel even geleden en ik denk dat ik nog wel vijf jaar zo kan doorgaan.

„Het is ook al heel lang geleden dat ik echt een grote uitgave voor mezelf deed, alles is meestal zakelijk gerelateerd. Wel ga ik binnenkort op consult bij iemand in Antwerpen die veel van macrobiotisch eten weet, omdat ik merk dat ik de energie die ik onlangs opdeed tijdens een werktrip in Los Angeles, hier zo snel weer kwijt ben. Al met al gaat dat zo’n 200 euro kosten, gok ik.”