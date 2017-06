Guus Meeuwis steekt Pinkpopweide in z’n broekzak op derde dag

Geen goed festival zonder afvalvuurtjes. En wat er ook te zeggen is over deze editie van Pinkpop, gelukkig eindigde de maandagavond met een handvol goeie, zwarte rookpluimen. Met daaromheen niet alleen maar baldadige jongeren, maar gewoon wat aanwaaiende mensen - veel meisjes - die het koud begonnen te krijgen. In het donker, met de flitsende lichten van het hoofdpodium over het veld, is het een surrealistisch gezicht. Af en toe gooit iemand een bierkartonnetje op het vuur, oplettend er geen enorme fik van te maken.

En het kon ook makkelijk. Genoeg ruimte op de weide voor het hoofdpodium, waar afsluiter Kings of Leon stond te spelen. Sommigen zijn er lekker bij gaan liggen, anderen zingen mee of doen wie zo hard mogelijk tussen de mensen kan rennen. Maar veel Pinkpoppers hielden het vroegtijdig voor gezien. Net als Kings of Leon zelf, die drie kwartier voor tijd inpakten en vertrokken.

Nu gaan op maandagavond altijd wel mensen weg tijdens de laatste act; als je die niet interessant vindt, kun je net zo goed de drukte voor zijn. Maar Kings of Leon gaf wel erg weinig reden om lang te blijven plakken. De bluesy rockband van broers uit Nashville heeft veel goeie songs, en voeren die scherp en adequaat uit - met de lekker raspige stem van Caleb Followill als houvast. Hit ‘Sex is on Fire’ natuurlijk, maar eigenlijk is ruim de halve plaat waar dat nummer op staat, Only By The Night uit 2008, de moeite waard. Dat duistere ‘Closer’, het rockende ‘Crawl’ en dan ook nog ‘Use Somebody’. Ze spelen ze allemaal, maar je had ook een playlistje in Spotify aan kunnen zetten. Bloedeloos en saai, en niet genoeg om zo’n festivalweide te vermaken - zeker niet als afsluiter van het hele festival. Was er bij Green Day nog gemor bij hun vroege vertrek, bij Kings of Leon viel het niet eens echt op.

Weinig engagement

Huisband Live speelde met wat meer vuur, en kreeg het publiek goed mee met vooral oude, voorspelbare songs. Net als Sum 41: hun ontstellend lichte poppunk was in de volle zon op z’n plek. Aantrekkelijk was de sterke stem van Rag’n’Bone Man, die het veld voor het 3FM-podium vroeg op de dag stampvol kreeg. Liam Gallagher, voor het eerst solo in Nederland, liet een paar sterke nieuwe songs horen, maar zag z’n publiek slinken. Geen woord over z’n broer en voormalig Oasis-collega Noel, die hij die ochtend op Twitter nog de huid volschold voor z’n afwezigheid bij One Love Manchester - waar overigens ook geen woord over.

Veel puur engagement was er niet op Pinkpop. Met als dieptepunt Tom Morello van Prophets of Rage - en voorheen Rage Against the Machine - die met plakbandjes op de achterkant van z’n gitaar een A4’tje had geplakt met ‘Fuck Trump’ erop. Hij toonde het trots aan een publiek dat niet zoveel aan Trump kan doen.

Morello maakte veel goed met strakke rapmetal en een mooie ode aan zijn Audioslave-bandmaat Chris Cornell, waarvoor hij zanger Serj Tankian van System of a Down het podium ophaalde.

Diezelfde Tankian ging met zijn eigen band geenzins vrijuit als het gaat om teren op pure nostalgie. Immers, hun meest recente plaat is van 2005. Maar de Amerikaans-Armeense band straalt een natuurlijk soort geloofwaardigheid uit. Misschien omdat ze zich al jarenlang druk maken om onrecht, uitsluiting, onderdrukking, invasies, muren, genocide, oorlog en haat. Dat komt aan op Pinkpop, vooral omdat ze er geen loze preek voor gebruikten. Ze hoeven alleen maar te spelen en de solidariteit druipt ervan af. Een lekker hard blokje met deze twee bands op het 3FM-podium gaf Pinkpop wat peper.

En wie had gedacht dat vreemde eend Guus Meeuwis een van de leukste shows van het festival zou geven? De Brabander, nota bene voor het eerst op Pinkpop, stak op zijn dooie akkertje de hele weide in z’n broekzak. Natuurlijk valt ‘Per Spoor’ lekker, feesttentkraker ‘Het is een nacht’ speelt Meeuwis niet als ronkende afsluiter maar vroeg in de set om het publiek op gang te trekken.

Meeuwis’ eenvoudige, maar slimme aanpak laat de festivalweide een uur lang meezingen en -klappen. Een heerlijk gebrek aan filmende telefoons in de lucht tot gevolg. Bovendien heeft hij een passende afsluiter in z’n arsenaal, zijn mooie ‘Brabant’.