Formatie zo stil als Hillen corruptie bij Defensie had willen houden

De formatiegesprekken lijken zich verplaatst te hebben naar een geheime locatie met geheime deelnemers. Uit het dossier naar de corruptie rond het wagenpark van Defensie blijkt dat Hans Hillen liever geen aangifte had gedaan. De jonge aanhangers van Baudet zien in hem de verlosser. En het is weer bonje bij 50Plus.

FORMATIEGEHEIMEN: Er heeft op Tweede Pinksterdag formatie-overleg plaatsgevonden, hebben wij vernomen. Maar wie er gisteren precies samenkwamen, en waar, is geheim. Laat staan dat we iets weten over de voortgang of de uitkomst van de gesprekken. De agenda van informateur Herman Tjeenk Willink voor deze week is ook nog onbekend, maar de verwachting is wel dat we snel horen of er genoeg vertrouwen is om GroenLinks opnieuw te laten aanschuiven.



DEFENSIEGEHEIMEN: Wat doe je als een akkefietje uitlekt op je ministerie? Liefst met de mantel der liefde bedekken, gaf oud-Defensieminister Hans Hillen (CDA) toe toen hij verhoord werd in de corruptiezaak die aan het licht kwam toen hij het departement bestierde (2010-2012). Defensie deed alleen aangifte tegen hoofdverdachte Jacques H. omdat de zaak was uitgelekt, vertelde Hillen in 2014 aan de rechercheurs. Die aangifte was niet “vanwege het feit” maar “omdat het departement altijd tegen de Tweede Kamer moet kunnen zeggen: ‘Wij hebben alles gedaan’.” In een verklaring tegenover NRC zegt Hillen nu over H: “Hij kan nooit tien jaar helemaal alleen hebben gehandeld, dan moet het echt wel toegejuicht zijn, of geaccepteerd. Dan is hij door zijn meerderen voortdurend gedekt geweest.”

BAUDET-KLONEN: Zaterdag kwamen in Amsterdam zo’n vijfhonderd leden van de nieuwe jongerenclub van Forum voor Democratie bijeen. Rechtse studenten met weemoed naar een Nederland dat ze nooit hebben gekend. Die Wilders te radicaal vinden en de VVD niet meer vertrouwen. Die zich niet gehoord voelen, of het gevoel hebben dat als ze iets zeggen tegen migratie of de EU ze meteen hun carrièrekansen vergooien. En heel veel lookalikes van Thierry Baudet. “Ik denk dat iedereen die hier vandaag is hem stiekem wel een beetje wil zijn”, bekende één van de aanwezigen aan mij.

OUDERENKIFT: Een nieuwe partij oprichten gaat met kinderziektes, maar er gaat iets mis in het vaccinatieprogramma van 50Plus, want daar blijven ze maar komen. Het partijbestuur heeft Jan Zoetelief (60) naar voren geschoven om Jan Nagel op te volgen als voorzitter. Maar 50Plus zou 50Plus niet zijn als daar geen gedoe over was. Een groepje wil volgende week op het partijcongres het hele bestuur afzetten, meldt De Telegraaf. Het bestuur heeft op haar beurt weer het vertrouwen opgezegd in één van haar eigen leden: Adriana Hernandez. Zij is de partner van Dick Schouw, kandidaat voor het voorzitterschap en indiener van de motie van wantrouwen. De twee lagen in 2013 al in de clinch met het vorige partijbestuur, maar toen Henk Krol en Jan Nagel hun kant kozen, stapte de formele partijleiding op. Opvallend afwezig op de agenda van de ledenvergadering: een evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen die vier zetels opleverden nadat peilingen een maand ervoor zeker het dubbele voorspelden.

QUOTE VAN DE DAG

“Raakt een rechter overtuigd vanwege jouw superieure intelligentie, dan heb je wat gepresteerd. In de Kamer zul je nooit iemand overtuigen. Daar is het voorgebakken langs partijlijnen.”

Theo Hiddema (FvD) in de Volkskrant over waarom hij strafpleiter blijft naast zijn Kamerlidmaatschap.