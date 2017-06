‘Een vijandige overname is te risicovol’

PPG-topman Michael McGarry was verrast over de vijandigheid van Akzo-president-commissaris Burgmans.

Verliezers zijn doorgaans geen praters. Niet in de wereld van fusies en overnames althans. Normaal gesproken blijft het stil in het kamp van diegene die is verslagen na het afketsen van een grote deal. Interviewverzoeken worden afgewimpeld, mediacampagnes afgebroken en hoofdrolspelers afgeschermd. Wat heeft het immers voor zin een verloren strijd nog eens op te rakelen als er toch niets meer te winnen valt?

Ook PPG-topman Michael McGarry trekt zich straks weer terug in Pittsburgh, waar het hoofdkantoor van PPG staat. Maar voordat het zover is, staat hij dinsdagmiddag nog één keer Nederlandse journalisten te woord over AkzoNobel, het Nederlandse verf- en chemieconcern waar hij drie maanden lang intensief maar tevergeefs op heeft gejaagd. Want over de „corporate governance” bij Akzo wil McGarry graag nog wat kwijt.

Ondanks herhaalde dreigementen met een vijandig bod staakte PPG vorige week de strijd om Akzo. Bestuur, commissarissen en personeel van het Nederlandse verfbedrijf reageerden opgelucht. Zíj hadden zich van begin af aan verzet tegen een overname. Aandeelhouders, onder wie het Amerikaanse hedgefonds Elliott, drongen juist aan op onderhandelingen, tot een (verloren) rechtszaak om de twee tot praten te dwingen aan toe.

U heeft meermaals gezegd dat de aandeelhouders van Akzo een deal met PPG wel zagen zitten en gedreigd met een vijandige overname. Waarom heeft u het bod niet doorgezet?

„Het was duidelijk dat ze niet met ons zouden gaan praten. We hadden de zon, de maan en de sterren kunnen beloven, ze hadden ons toch afgewezen. Dat betekent dat ons bod hoe dan ook als vijandig beoordeeld zou worden door AkzoNobel, en dat is een te groot risico om te nemen met het geld van onze aandeelhouders. Als je bij de mededingingsautoriteiten op bezoek gaat, wil je dat in harmonie doen. Het helpt niet echt als Akzo zich op dat moment nog hevig verzet.”

Hoe groot is de kans dat PPG over zes maanden terugkomt om AkzoNobel alsnog over te nemen?

„Er zijn teveel variabelen om daar iets zinnigs over te zeggen. We concentreren ons nu op onze eigen strategie. Daar horen ook overnames bij, waarschijnlijk al in de komende maanden.”

Zou u AkzoNobel anders benaderen als u het opnieuw mocht doen?

„Nee. Wij wilden dat de overnamegesprekken achter gesloten deuren zouden plaatsvinden. Maar al snel is er gelekt over onze toenadering. Dat was wel erg ontmoedigend.”

In hoeverre heeft maatschappelijke weerstand een rol gespeeld in de overnamestrijd?

„Dat kunt u beter beoordelen dan ik. Wat ik wel weet: de argumenten die wij hebben genoemd om een overname te motiveren, zijn een echo van het verhaal dat AkzoNobel in 2007 hield om het Britse ICI te kopen. Het grootste verschil is dat Akzo een slecht track record heeft op dit gebied: na de overname van ICI moest Akzo miljarden afschrijven op zijn aankoop. Dat is ons nog nooit gebeurd.”

„De grote verliezers in dit verhaal zijn de werknemers. Dat vergeten de politici die zich nu zo verzetten. Wat hier straks (na de splitsing van de chemiedivisie, red.) overblijft, zijn twee kleinere bedrijven. Dat betekent minder concurrentiekracht, minder zekerheid voor de pensioengerechtigden van het bedrijf, minder geld om te investeren en minder groeimogelijkheden voor het personeel.”

De werknemers waren tegen een overname.

„Als het personeel de kans had gekregen om meer te horen over PPG, was die weerstand snel verdwenen.”

Was u verbaasd over de maatschappelijke en politieke weerstand tegen de komst van uw bedrijf?

„Niet echt. Wat me meer verraste, waren het verzet en de vijandigheid van president-commissaris Antony Burgmans. Hij heeft nota bene een carrière gebouwd op het kopen en verkopen van bedrijven. Hoe dan ook betekent deze overnamestrijd een enorme klap voor de corporate governance in Nederland: dat je een bod met een premie van 50% bovenop de beurskoers eenvoudigweg afwijst, zonder het gesprek aan te gaan, zonder met je aandeelhouders te overleggen, ongehoord!”

Wat heeft deze overnamepoging PPG eigenlijk gekost?

„Dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk dat Akzo meer geld heeft uitgegeven dan wij. PPG betaalt zijn bankiers namelijk alleen als de deal slaagt.”