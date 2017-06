Dodental aanslag Kabul loopt op naar 150

De zware bomaanslag in Kabul vorige week is met 150 slachtoffers de meest dodelijke aanslag in de Afghaanse hoofdstad sinds de Talibaan in 2001 verdreven werd. Dat heeft de Afghaanse president Ashraf Ghani tijdens een bijeenkomst met diplomaten op dinsdag bekendgemaakt, meldt Reuters. Eerder stond het dodental op negentig. Ook zijn er zo’n 460 mensen gewond geraakt, onder wie meerdere buitenlanders.

Een rioleringstruck gevuld met zware explosieven ontplofte vorige week woensdag tijdens de ochtendspits in een ambassadewijk in het centrum van de stad. Volgens Ghani was “de volledige internationale gemeenschap doelwit van deze aanval”. Onder meer de Duitse, Franse, Turkse en Pakistaanse ambassades raakten beschadigd.

Ook kwamen dertien politieagenten om bij de aanslag. Zij probeerden de vrachtwagen te stoppen terwijl deze in kwam rijden op de zwaar beveiligde wijk. De aanslag is nog niet opgeëist. De Afghaanse overheid verdenkt buurland Pakistan ervan medeverantwoordelijk te zijn. Pakistan ontkent betrokkenheid.

‘Laatste kans’

Ghani riep tijdens de bijeenkomst op dinsdag de Talibaan ook op tot vredesonderhandelingen. Volgens de president krijgt de groep een “laatste kans” om de strijd die al zestien jaar gaande is te beëindigen, en tot een politieke oplossing te komen:

“Als de Talibaan bereid is tot vredesonderhandelingen, dan zal de Afghaanse overheid hen toestaan om een [eigen] bureau te openen. Maar dit is hun laatste kans.”

Kabul is sinds de Talibaan verdreven werd in 2001 jaarlijks doelwit van aanslagen. Sinds een aantal jaar voert terreurgroep Islamitische Staat (IS) ook terreurdaden uit in het land. De Talibaan liet in een verklaring weten niet voor de aanslag verantwoordelijk te zijn en dergelijke acties gericht tegen burgers af te wijzen.

Afgelopen zaterdag kwamen meer dan tien mensen om het leven door bomexplosies tijdens een begrafenis in Kabul. De man die werd begraven was eerder omgekomen tijdens gevechten tussen Afghaanse politie en demonstranten. Zij demonstreerden tegen de regering van Ghani, die niet genoeg bescherming zou bieden tegen aanslagen.

Eerder dit jaar kwamen bij een zelfmoordaanslag op een konvooi van NAVO-troepen acht mensen om het leven. IS eiste de aanslag op.

Overzicht van recente aanslaglocaties: