Derde aanslagpleger Londen geïdentificeerd

De derde dader van de aanslag in Londen op zaterdagavond is geïdentificeerd. Het gaat om de 22-jarige Marokkaanse Italiaan Youssef Zaghba, bevestigden de Italiaanse autoriteiten na berichtgeving van de Italiaanse krant Corriere della Sera. Kort daarna bevestigde ook het onderzoeksteam van de Britse politie zijn identiteit.

Zaghba werd in 1995 geboren in de Marokkaanse stad Fez en had een Italiaanse moeder en een Marokkaanse vader. Volgens Corriere is Zaghba in 2016 al eens aangehouden op het vliegveld van Bologna toen hij naar Syrië probeerde te reizen. De Italiaanse autoriteiten zouden het Verenigd Koninkrijk voor hem hebben gewaarschuwd. Zaghba was echter geen “onderwerp van belangstelling” voor de Britse politie of inlichtingenautoriteit MI5.

Zeven doden

Maandag maakte de Britse politie al de namen bekend van de andere twee daders: Khuram Shazad Butt (27) en Rachid Redouane (30). Butt, een Brit van Pakistaanse afkomst, was een bekende bij de autoriteiten. Redouane niet. Wat de nationaliteit van Redouane is, is niet duidelijk - hij heeft zich in het verleden als Marokkaans en Libisch uitgegeven. Ze waren beiden afkomstig uit de wijk Barking, in het oosten van Londen.

De drie mannen werden binnen acht minuten na het begin van hun aanval bij de London Bridge doodgeschoten door de Britse politie. Naast de daders zijn zeven mensen omgekomen en werden 48 mensen met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.

Het was de derde aanslag in minder dan vier maanden tijd in het Verenigd Koninkrijk en de tweede tijdens deze ramadan. Op 22 maart doodde Khalid Masood vier voetgangers en een politieman op Westminster Bridge en voor het Brits parlement. Op 22 mei doodde Salman Abedi 22 bezoekers van een concert van Ariana Grande in Manchester.

De toon van premier May is na de aanslag in Londen veranderd. Lees: Genoeg is genoeg, zegt May vlak voor de verkiezingen

Arrestaties

Ook maakte de Britse politie dinsdag bekend een nieuwe arrestatie te hebben verricht rondom het onderzoek naar de aanslag. De 27-jarige arrestant is ook afkomstig uit de wijk Barking in Oost-Londen.

Tot nu toe had de politie twaalf mensen opgepakt in verband met het onderzoek, allemaal uit Barking. Zij zijn inmiddels allemaal vrijgelaten.