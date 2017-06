Californië sluit klimaatdeal met China

De Amerikaanse staat Californië heeft een stevig statement gemaakt tegen het besluit van president Donald Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Californië gaat op het klimaatdossier nauwer samenwerken met de Chinese overheid. De Californische gouverneur Jerry Brown en de Chinese minister van Wetenschap en Technologie hebben daarover dinsdag een overeenkomst ondertekend, meldt persbureau Reuters.

De deal houdt onder meer in dat Californië en China samen onderzoek gaan doen naar opslag van koolstofdioxide, groene energie en computertechnologie die kan helpen de uitstoot terug te dringen. De afgelopen dagen sloot gouverneur Brown soortgelijke afspraken met de Chinese provincies Jiangsu en Sichuan. Californië heeft veruit de grootste economie van alle Amerikaanse staten.

Stevige maatregelen

Brown, bezig aan een meerdaags bezoek aan China, benadrukte dat Californië “de doelstellingen van Parijs voor 100% wil halen”. “Dat kan alleen als we met China samenwerken”, zei hij tijdens een toespraak op een conferentie over schone energie in Beijing. “In Amerika zijn er veel sceptici die zeggen: groen is een verzinsel. Daar zijn we het in Californië niet mee eens. We nemen stevige maatregelen om het milieu te beschermen.”

In Beijing, Gov. Brown says "California is all in, 100% in meeting the Paris Agreement - in fact, going beyond." https://t.co/xGCdjot27M pic.twitter.com/Rj7leVCVri — ABC News (@ABC) 6 juni 2017

Afgelopen donderdag maakte president Trump bekend dat hij de deelname van de VS aan het Parijs-akkoord beëindigt. Volgens Trump is de klimaatdeal rampzalig voor de Amerikaanse economie en de Amerikaanse burgers. “Dit akkoord gaat niet over het klimaat, maar over andere landen die financieel gewin boeken ten koste van de VS”, zei Trump donderdag.

Techindustrie

De uitspraken van Brown en diens Chinese deals laten zien dat Trumps besluit niet allesbepalend is. Amerikaanse staten hebben veel macht, en kunnen in hoge mate zelf bepalen hoe zij met hun klimaatbeleid omgaan. Trump kan de VS dus terugtrekken uit ‘Parijs’, maar dat wil niet zeggen dat progressief milieubeleid daarmee overal in Amerika verleden tijd is.

Californië is de rijkste Amerikaanse staat - de Californische economie is zelfs de op-vijf-na-grootste ter wereld. Bovendien is Californië een groene staat. Dat komt niet in de laatste plaats door de omvangrijke Californische techindustrie. In de zogeheten Silicon Valley, rond de stad Palo Alto, hebben techreuzen als Apple en Google en Tesla Motors hun hoofdkantoren. Deze miljardenbedrijven vinden het milieu belangrijk. Tesla-baas Elon Musk trad na Trumps bekendmaking zelfs terug uit diens clubje van zakelijke adviseurs.