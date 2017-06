België wil klimaatambitie verlagen

België wil de klimaatdoelstellingen voor 2030 versoepelen. Dat heeft het federale ministerie van Duurzame Ontwikkeling gezegd, melden verschillende Belgische media. Volgens minister Marie Christine Marghem houdt de Europese Commissie met de doelstelling van een broeikasgasreductie van 35 procent in 2030 te weinig rekening met de specifieke Belgische omstandigheden. Ze hoopt in de onderhandelingen het percentage te verlagen.

“De Europese Commissie houdt te weinig rekening met het feit dat we een transitland zijn met veel buitenlands vrachtverkeer én met veel verouderde gebouwen”, zegt een woordvoerster van de minister tegen De Standaard. De Belgische wens om de doelstelling te versoepelen is volgens haar niet te vergelijken met het besluit van de Amerikaanse president Trump om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. “Trump schiet het basisprincipe van het akkoord af’, aldus de woordvoerder tegen De Standaard. “Wij blijven samen met de gewesten strijden tegen de klimaatopwarming.”

Voor heel Europa geldt de doelstelling dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent moet zijn teruggebracht. Nederland zou de uitstoot met 36 procent moeten terugdringen. Als de Belgische doelstelling verlaagd wordt, moeten de andere lidstaten dat volgens de afspraken compenseren. Hoe de lasten over Europa verdeeld worden, is nog onderwerp van onderhandeling.