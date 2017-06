Toch geen Banksy-kunstwerk voor een stem tegen Theresa May

Het zou wel een bijzondere souvenir zijn geweest als bedankje voor een stem tegen de Britse premier Theresa May deze week: een exclusieve print van een kunstwerk van de wereldberoemde graffiti-artiest Banksy. Dat beloofde de kunstenaar afgelopen weekend. Maar nadat de Britse politie bekendmaakte de actie strafrechtelijk te zullen onderzoeken, besloot hij het aanbod toch maar in te trekken. Banksy zou namelijk met zijn aanbod de Britse verkiezingen op 8 juni beïnvloeden.

De actie begon op zondag. De straatkunstenaar schreef in een post op Instagram dat bewoners uit zes verschillende kiesdistricten van de Britse stad Bristol die tegen de conservatieve Tory-partij van May zouden stemmen een exclusieve print zouden krijgen.

Deelnemers moesten alleen een foto van hun stembiljet opsturen waarop te zien zou zijn dat ze niet op de Tory-partij van May gestemd hadden. Wel liet de kunstenaar meteen weten dat de actie volgens hem “op geen enkele manier” bedoeld was om de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden.

‘Slecht bedacht’

Veel Britten dachten daar anders over. Na de bekendmaking dienden meerdere mensen klachten in bij de politie. Het is volgens de Britse wet verboden om giften te accepteren of aan te bieden voor het uitbrengen van een bepaalde stem, omdat dat het democratische verkiezingsproces kan aantasten. De politie van Bristol liet daarom op maandag weten een onderzoek te starten naar de actie van Banksy.

Ook de Britse verkiezingscommissie waarschuwde dat de actie ervoor zou kunnen zorgen dat de uitslagen in de betreffende kiesdistricten ongeldig zouden worden verklaard. Vrij snel daarna besloot Banksy het aanbod in te trekken. Het bericht werd gedeeld met een van de meest beroemde tekeningen van Banksy: een meisje met een wegvliegende ballon. Alleen was de ballon deze keer niet rood, maar gekleurd met de Union Jack, de vlag van Groot-Brittannië. De actie was volgens de kunstenaar toch “slecht bedacht”:

Anoniem

Het is nog altijd onduidelijk wie Banksy is. Herhaaldelijk is er een gezicht gegeven aan de kunstenaar, maar nog zonder definitief resultaat. Vorig jaar stelde een Britse journalist vast dat Robert del Naja, oprichter van de Britse band Massive Attack, achter Banksy zou zitten. De werken van Banksy zijn verspreid over de wereld te zien, en worden voor honderdduizenden euro´s verkocht.