Bacsinszky en 19-jarige Ostapenko naar halve finale Parijs

De pas 19-jarige tennisster Jelena Ostapenko is doorgedrongen tot de halve finale van Roland Garros. Ze won dinsdag verrassend van de voormalig nummer één Caroline Wozniacki in drie sets: 4-6, 6-2, 6-2.

De Franse hoop voor een titel, de 24-jarige Kristina Mladenovic, dolf het onderspit tegen Timea Bacsinszky. Het werd 6-4, 6-4. Mladenovic baarde in de vorige ronde opzien door titelverdedigster Garbiñe Muguruza uit te schakelen.

Droomtoernooi voor Ostapenko

De Letse Ostapenko is de nummer 47 van de wereld en is bezig met haar droomtoernooi. Haar beste resultaat op een grand slam was de derde ronde op Wimbledon vorig jaar. In haar partij tegen de Deens Wozniacki zag het er aanvankelijk niet naar uit dat ze een goed resultaat zou boeken. Ze verloor de eerste vijf games, maar kwam sterk terug in de partij die werd ontsierd door de aanhoudende regen. Ze won daarna maar liefst zestien van de eenentwintig games.

Ostapenko is de eerste tiener die de halve finale van Roland Garros bereikt na Ana Ivanovic in 2007.

