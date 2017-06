Artikel 1 van Sylvana Simons moet naam veranderen

De jonge partij Artikel 1 moet van naam veranderen. Het Rotterdamse Stichting Expertisecentrum Discriminatie (SED) begon een gerechtelijke procedure tegen Sylvana Simons om de naam en werd dinsdag door de rechter in het gelijk gesteld.

De organisatie wilde dat Simons afstand deed van de naam omdat het een inbreuk zou zijn op de merkrechten van SED, dat onder de naam Art. 1 al jaren onderzoek uitvoert om discriminatie te bestrijden. Bovendien zou Simons’ partijnaam de neutrale positie van het expertisecentrum aantasten. Ook zou de verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel van de Nederlandse grondwet door een politieke partij zorgen voor verwarring.

Maand de tijd

De rechter ging mee in het argument van SED dat de op elkaar lijkende namen tot verwarring kunnen lijken over de onafhankelijke positie van het Rotterdamse antidiscriminatiebureau. Ook stelt de rechtbank dat het expertisecentrum het recht op het hanteren van de naam al in 2007 heeft verworven. Simons heeft een maand om de naam van haar partij te veranderen.

SED vroeg naar eigen zeggen Simons herhaaldelijk om de naam te veranderen voordat het besloot naar de rechter te stappen. De partijleidster zei niet genoeg geld in de partijkas te hebben voor een naamswijziging.

Dwangsom bij weigering

De rechter zei dinsdag te erkennen dat het veranderen van de partijnaam hoge kosten met zich meebrengt. “Toch weegt dit alles niet op tegen het belang van SED, die het juridische gelijk aan haar zijde heeft”, aldus de rechter. Als Simons weigert afstand van de naam Artikel 1 te doen, krijgt zij een dwangsom van 1.000 euro per dag opgelegd - met een maximum van 20.000 euro.

Simons stapte op 24 december uit de politieke partij Denk en maakte kort daarna bekend mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar met Artikel 1. De partij behaalde geen zetels. Simons wil wel volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, waar zij veel aanhang heeft.