Ajax bevestigt vertrek Peter Bosz naar Dortmund

Peter Bosz vertrekt definitief als hoofdtrainer bij Ajax. De 53-jarige Bosz gaat naar de Duitse bekerhouder Borussia Dortmund, melden de clubs dinsdag op hun websites. Hij tekent dinsdagmiddag een contract voor twee jaar. Bosz’ trouwe assistent Hendrie Krüzen gaat mee.

Bosz stapte vorige zomer over van Maccabi Tel Aviv naar Amsterdam. Hij had een contract tot 2019. Daarom kijkt Ajax-directeur Edwin van der Sar met “gemengde gevoelens” naar de overstap, meldt de club in een persbericht:

“Toen we Peter vorige zomer naar Ajax haalden was het niet de bedoeling dat na één jaar alweer een einde zou komen aan de samenwerking. We hebben, met name in de Europa League, een geweldig seizoen neergezet. Net als bij onze spelers trekt dat ook voor de trainer de aandacht van clubs uit de Europese topcompetities. Het ging ons te ver om hem aan zijn contract te houden en we zijn er met Dortmund goed uitgekomen.”

Vanochtend meldden De Telegraaf en AD al dat Bosz bij Ajax zou vertrekken. Volgens De Telegraaf was de aanleiding een verschil van mening tussen Bosz en zijn assistent-trainer Hendrie Krüzen met assistent-trainers Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman, keeperstrainer Carlo l’Ami en hersteltrainer Björn Rekelhof. Of die lezing klopt, heeft de Amsterdamse club niet bekendgemaakt. Ook heeft Ajax niet gereageerd op berichten dat voor de transfer vijf miljoen euro betaald zou zijn.

Onder Bosz bereikte Ajax de Europa League-finale, en werd de club op een punt tweede in de Eredivisie. Wie hem zal opvolgen als trainer, is volgens Van der Sar nog onduidelijk: