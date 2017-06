Agent schiet aanvaller neer bij Notre Dame

Bij de Notre Dame in Parijs heeft een politieagent een man neergeschoten. De agent werd door de man aangevallen met een hamer, meldt persbureau Reuters op basis van een bron bij de politie. De man is niet overleden.

De politie van Parijs riep passanten op weg te blijven van de Notre Dame:

Het motief van de aanvaller is nog onduidelijk. Het gaat vooralsnog niet om een aanslag, waardoor Parijs de laatste jaren meerdere malen is opgeschrikt. Wel hebben Franse antiterreurdiensten een onderzoek naar het incident geopend. Sinds een aanslag in november 2015 aan 130 mensen het leven kostte geldt in heel Frankrijk de noodtoestand.

De Notre Dame ligt op de Île de la Cité in het centrum van Parijs:



De politieagent liep slechts lichte verwondingen op. De aanvaller is in de borst neergeschoten en overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn toestand is nog niets bekend.

Het gebied rondom de kerk werd na het incident afgesloten. De aanval leidde tot paniek onder omstanders, van wie velen op de vlucht sloegen.