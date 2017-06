Vijf doden bij schietpartij op bedrijventerrein Orlando

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Orlando zijn op een bedrijventerrein maandagochtend vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldt de politie tijdens een persconferentie. Zeven mensen overleefden de schietpartij.

De 45-jarige schutter is een oud-medewerker van het bedrijf die in april was ontslagen. Hij pleegde na afloop zelfmoord. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het gaat om een terroristische aanslag.

De schietpartij vond plaats rond 8 uur plaatselijke tijd en de politie was binnen twee minuten aanwezig. De schutter was gewapend met een pistool en een mes. Vier mannen en een vrouw zijn ter plekke overleden, een man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter was drie jaar geleden al eens in aanraking gekomen met de politie. Hij had een collega geslagen.

Rick Scott, de gouverneur van Florida, heeft in een verklaring alle inwoners van de staat opgeroepen om te bidden voor de slachtoffers van deze “zinloze” daad.

Nachtclub

De burgemeester heeft tijdens een persconferentie gezegd dat de schietpartij niets te maken heeft met de schietpartij vorig jaar in een nachtclub. Hier kwamen vorig jaar zomer vijftig mensen om het leven. Dit was de dodelijkste schietpartij ooit op Amerikaans grondgebied en IS heeft kort na de schietpartij de aanslag opgeëist. De burgemeester riep destijds de noodtoestand uit in de stad.