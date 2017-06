Vechtpartij tussen tientallen in Druten

In de Gelderse plaats Druten is zondagavond een vechtpartij uitgebroken tussen tientallen mensen. De politie heeft inmiddels één persoon gearresteerd en verwacht dat meer arrestaties zullen volgen, zo laat zij in een reactie weten. Tijdens de vechtpartij vloog een auto in brand.

De politie doet op dit moment onderzoek naar het incident. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Wel is duidelijk dat meerdere mensen naar het ziekenhuis zijn afgevoerd.

Volgens De Gelderlander gaat het om een ruzie die ontstond in de wijk Nijenkamp in Druten. Vijf auto’s en een woning zouden zwaar zijn beschadigd.

De wijk Nijenkamp in Druten: