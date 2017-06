Twee daders aanslag Londen geïdentificeerd

De Britse politie heeft de namen bekendgemaakt van twee van de drie personen die afgelopen zaterdag werden doodgeschoten bij de aanslag in Londen. Het gaat om Khuram Shazad Butt (27) en Rachid Redouane (30). Van beide personen is een foto vrijgegeven.

Shazad Butt is een Brit van Pakistaanse afkomst. Wat de nationaliteit is van Redouane, die ook de naam Rachid Elkhdar gebruikte, is niet helemaal duidelijk. Hij heeft zichzelf in het verleden zowel als Marokkaans als Libisch uitgegeven. Ze zijn beide afkomstig uit de wijk Barking, gelegen in het oosten van Londen. Shazad Butt was een bekende van de Britse autoriteiten, Redouane niet.

Shazad Butt en Redouane reden, vergezeld van een derde medeplichtige, zaterdagavond in een witte Renault de stoep op aan het eind van de London Bridge met als doel zoveel mogelijk voetgangers te raken. Nadat het voertuig tot stilstand was gekomen, ging het trio te voet verder. In het gebied rondom Borough Market staken zij vervolgens in op toeristen en Londenaren. Daar werden zij vervolgens doodgeschoten door politieagenten.

Twaalf mensen gearresteerd, twee weer vrijgelaten

In totaal kwamen bij de aanslag zeven mensen om het leven en werden 48 mensen met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Daarvan worden er nu nog 36 verpleegd. Achttien van hen verkeren in kritieke toestand.

De Britse politie heeft inmiddels twaalf mensen aangehouden - zeven vrouwen en vijf mannen - en zes locaties doorzocht. Inmiddels zijn één man en één vrouw weer vrijgelaten.

De veiligheidsdiensten roepen mensen die mogelijk informatie bezitten over de aanslagplegers op zich te melden. Waar zij zich in de dagen voor de aanslag bevonden, is nog niet bekend. De identiteit van de derde dader is nog niet bekend.

Dit bericht wordt aangevuld.