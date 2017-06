Thuiskok. Heldeneten

With great power comes great responsibility. U kent deze quote wellicht niet, maar hij is wereldberoemd omdat hij wordt uitgesproken door Ben Parker, oom van Peter Parker, alias Spider-Man. Van de populaire Marvelstrip verschijnt begin juli de zesde grote speelfilm. Parker probeert zijn neef mee te geven dat hoewel hij nu superkrachten bezit, hij ze alleen op een verantwoordelijke manier moet gebruiken.

Menno de Koning interpreteert de uitspraak anders. De Koning kent u misschien nog wel als die ruig ogende hipster die in 2014 Heel Holland Bakt won. Na zijn eerste bakboek laat De Koning in zijn nieuwe kookboek zien dat hij meer kan dan mooie taarten maken. En zoals we van hem gewend zijn, doet hij dat geheel in eigen stijl. De Koning leest de quote van Parker als een verplichting om jezelf goed te leren kennen en je beste kanten met de wereld te delen.

Dus laat de beste man zien dat hij naast bakken ook gek is van strips en superhelden. Bewijsstuk nummer één is de taart waarmee hij de finale van Heel Holland Bakt won. Die was gebaseerd op Captain America, en stelde het schild van de supersoldaat voor. Nog verder gaan de tattoos op De Koning’s armen, waarop Storm, een van de heldinnen van X-Men, en de tegendraadse Deadpool staan getekend. Het kookboek leest ook als een stripboek, met typische stripboeklettertypes, schreeuwende felle kleuren en een chaotische opmaak. Ook leuk: De Koning heeft er recepten ingezet van zijn eigen superhelden, onder wie zijn moeder, maar ook restaurateur Julius Jaspers en kookboekenschrijfster Yvette van Boven.

Uiteraard staan er nieuwe uitzinnige taarten en andere extreme zoetigheden in, maar hij toont tevens zijn voorliefde voor de Amerikaanse, en in het bijzonder de Tex-Mex keuken. Breakfast burrito’s en chimichanga’s, corn dogs en sloppy joes, dit zijn typische gerechten uit de VS die je hier niet snel tegenkomt. Ik zou De Koning bijna tot superheld willen benoemen dat hij nu een boek met zoveel ongezonde gerechten durft uit te brengen. Ik denk dat het voor de uitgever ongetwijfeld niet slecht uitkwam dat superhelden in de bios populairder zijn dan ooit. Maar als je groot fan bent van iets, en dat is De Koning van superhelden, dan kun je niet anders dan enthousiast worden. Ik zou zeggen: snel uw pannen pakken en Flame On!