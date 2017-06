Als ik uit het water kom na een lekker zwemmetje in het Joppe (Kagerplassen) vraagt een mevrouw of ik een oranje boei bij mij heb zodat de boten mij kunnen zien. Nog voor ik kan antwoorden snauwt haar puberdochter: „Mam, doe niet zo achterlijk, boten hebben geen ogen.”

