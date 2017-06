Oud FC-Twentespeler Cheick Tioté (30) overleden

Oud FC-Twentespeler Cheick Tioté is maandag onverwacht overleden. De voetballer zakte tijdens een training van zijn Chinese club Beijing Enterprises in elkaar. Reanimatie mocht niet meer baten: de Ivoriaan overleed later in het ziekenhuis

Tioté maakte onderdeel uit van de selectie van FC Twente die in 2010 kampioen werd van de Eredivisie. Hoewel hij in dat seizoen tot 28 duels kwam voor de Enschedeeërs, was de middenvelder niet altijd een vaste kracht in de ploeg van coach Steve McLaren. Tioté speelde in totaal tot 58 wedstrijden in dienst van FC Twente. Daarvoor kwam hij ook één seizoen uit voor Roda JC.

Tioté verkaste in 2010 naar Newcastle United waar hij tot aan de zomer van 2017 speelde. Met de club degradeerde hij vorig jaar uit de Premier League. Zijn laatste wedstrijden speelde de Ivoriaan voor de Chinese tweededivisieclub Beijing Enterprises. De voetballer speelde 51 keer voor het nationale team van Ivoorkust en won met die ploeg onder meer de Afrika Cup in 2015.