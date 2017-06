Meer aanhoudingen aanslag Londen

De drie aanslagen die de afgelopen maanden in Groot-Brittannië zijn gepleegd, waren grotendeels in het binnenland voorbereid. De terreurdreiging waar de Britten mee te maken hebben komt dan ook niet van buitenaf. Dat heeft een chef van de Londense politie gezegd tegen BBC Radio.

"In sommige van de handvol aanslagen die werden verijdeld en deze recente aanslagen zaten zeker internationale componenten. We zullen altijd kijken of iets vanuit het buitenland is aangestuurd, maar ik denk dat het grootste deel van de dreiging waar we mee te maken hebben niet uit het buitenland komt."