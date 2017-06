Hockeyvrouwen Den Bosch winnen Champions Cup

De hockeyvrouwen van Den Bosch hebben maandag wederom de Champions Cup voor Europese clubteams gewonnen. In de finale versloeg de ploeg op eigen veld UHC Hamburg met 2-1. Het was de laatste officiële wedstrijd van boegbeeld Maartje Paumen voor Den Bosch.

De afzwaaiende speelster was in de finale wederom belangrijk met haar grote wapen: de strafcorner. Na elf minuten zette Paumen Den Bosch op 1-0. Nadat de Duitsers via een prachtige goal over meerdere schijven op 1-1 waren gekomen, was het Pien Sanders die de Bosschenaren na 45 minuten opnieuw uit een strafcorner op voorsprong zetten. Het team hield de 2-1 uiteindelijk vast.

Het is voor de vrouwen van Den Bosch de vijftiende Champions Cup-winst in achttien jaar. De ploeg werd dit jaar tevens landskampioen hockey. Dat gebeurde voor het laatst onder leiding van Paumen (31), die naar het Belgische Antwerp vertrekt.

De hockeysters van Amsterdam, die zondag in de halve finale nog verloren van UHC, wonnen maandag de wedstrijd om de derde plaats. De mannen van Oranje-Rood verloren zondag de finale van de Euro Hockey League met 2-3 van Rot Weiss Keulen.