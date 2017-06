Golfstaten en Egypte verbreken banden Qatar

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte verbreken alle diplomatieke banden met Qatar en sluiten luchtruim en wateren voor Qatarezen. Ook moeten alle Qatarese burgers die in de vier landen wonen binnen twee weken vertrekken. Dat meldt onder andere persbureau Reuters. Er woedt een diplomatiek conflict tussen de landen en Qatar, dat beschuldigd wordt van het steunen van terrorisme.

Naast de aanklacht dat Qatar het Moslimbroederschap zou steunen - een groepering die op de terreurlijst staat in Saudi-Arabië - wordt het land nu ook aangesproken op mogelijke sympathieën voor Iran.

Omdat Saoedi-Arabië ook de landsgrenzen sluit, wordt Qatar bijna volledig afgesloten van de buitenwereld. Etihad Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten, zal vanaf dinsdagochtend alle vluchten naar en vanaf Qatar annuleren. Er geldt dan een reisverbod.

De vier landen roepen hun diplomatieke staf per direct terug uit Qatar en geven Qatarese diplomaten 48 uur om te vertrekken.

Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in gesprek met Al-Jazeera dat het de “ongerechtvaardigde” beslissing betreurt.

Blokkades

Qatar is gastland voor het wereldkampioenschap voetbal in 2020. Daarnaast bevindt zich in het land een grote Amerikaanse legerbasis met 10.000 troepen. Het is nog niet duidelijk wat voor consequenties het sluiten van de grenzen zal hebben. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis verwachten de Verenigde Staten niet dat de beslissing problemen zal veroorzaken voor hun strijd tegen het internationale terrorisme.

De nationale luchtvaartmaatschappij Qatar Airways zal in ieder geval moeite hebben om nieuwe vluchtroutes te vinden.

“Qatar steunt verschillende terroristische en sektarische groepen die de stabiliteit in de regio verstoren, zoals het Moslimbroederschap, de Islamitische Staat en Al-Qaida, en verspreidt hun boodschap via de media”, aldus het Saoedische staatspersbureau SPA. Ze doelen daarmee waarschijnlijk op het internationale nieuwskanaal Al-Jazeera, dat wordt gefinancierd door Qatar.

Vorige week blokkeerden Saoedi-Arabië, Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten Al-Jazeera en alle andere Qatarese media. Dat in reactie op vermeende uitspraken van de Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani op de Qatarese staatstelevisie, waar hij Iran een “islamitische macht” zou hebben genoemd die “niet kan worden genegeerd”. Qatar ontkende de uitspraken en zei dat het staatspersbureau en de staatstelevisie waren gehackt.

Morsi

Het rommelt tussen Qatar en Saoedi-Arabië sinds Qatar in 2014 steun betuigde aan de toenmalige Egyptische president Mohammed Morsi, lid van het Moslimbroederschap. In maart van dat jaar riepen Saoedi-Arabië en enkele andere Golfstaten hun diplomaten terug uit Qatar. De ruzie werd acht maanden later bijgelegd, nadat Qatar enkele leden van het Moslimbroederschap het land uitzette.

Qatar werd vaker beschuldigd van banden met terroristische groeperingen en zouden rijke Qatarezen volgens sommige westerse instanties geld doorsluizen naar Al-Qaida. Het land biedt niet alleen onderdak aan leden van het Moslimbroederschap, maar ook de voormalige leider van de Palestijnse organisatie Hamas, Khaled Mashaal.

Daarnaast zijn de banden tussen Qatar en Iran betrekkelijk warm in vergelijking met andere Golfstaten, zoals Saoedi-Arabië, dat Iran als aartsvijand ziet.