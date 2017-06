Ploegenspektakel in Dumoulin Bike Park

Van achter het eenzijdig doorzichtige glas van de teambus van Lotto-Jumbo kijkt Graham Bartlett uit over ‘zijn’ ronddraaiende circus. De profrenners zoeven voorbij op het grote circuit, op het middenterrein doet de jongste jeugd behendigheidsproeven, van jong tot oud kijken fans met een hapje en drankje naar een groot scherm. Welkom bij de Hammer Series, een driedaagse teamwedstrijd en wielerevenement in één, op het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard. „We hadden in het wielrennen al zolang de smaken vanille en chocola”, zegt sportmarketeer Bartlett, eerder werkzaam bij voetbalbond UEFA, Liverpool en Nike en tegenwoordig ceo van Velon, de vereniging van tien profwielerteams die de Hammer Series bedacht. „We wilden nu eens pistache.”

Een revolutie in het wielrennen? Anders dan bij andere wedstrijden wint niet de individuele renner maar de ploeg in de Hammer Series. In een klimwedstrijd (vrijdag) en sprintwedstrijd (zaterdag) verzamelen vijf renners van zestien ploegen elke omloop punten. Het team met de meeste punten mag zondag met de meeste bonificatieseconden voorsprong beginnen aan een ploegachtervolging van drie rondes van 14,5 kilometer. De andere teams moeten maar proberen de eerst gestarte ploeg in te halen: de Hammer Chase.

Ingewikkeld op papier, spectaculair in de praktijk. Sunweb, tweede na de eerste twee dagen, haalt op drie kilometer voor de finish zijn 32 seconden achterstand in op het als eerste gestarte Sky. Maar in een zinderend duel van ploeg tegen ploeg trekken de Britten alsnog aan het langste eind. Vanuit de teambus van Lotto-Jumbo zag marketeer Bartlett al een dag eerder louter tevreden gezichten. „Dit was precies wat we willen. Iets spectaculairs, origineels. En meer actie voor de fans.”

Tom Dumoulin

Meer dan 55 toeschouwers zitten er zaterdag niet op de linkertribune aan de finish bij de sprinterskoers. Sommigen geven de voorkeur aan het prachtige uitzicht op de heuvel in de ‘veilige wieleromgeving in de Sportzone Sittard-Geleen’, waar Dumoulin op een billboard als een adelaar zweeft boven zijn eigen Limburg. De Giro-winnaar deed alleen de eerste dag mee aan de Hammer Series en bereidt zich nu voor op de Ronde van Zwitserland. „Tom heeft hier een geweldige job gedaan voor zijn team”, zegt Bartlett. Weinig toeschouwers? „We willen altijd meer mensen. Maar gun ons tijd. De eerste dag volgden 770.000 mensen ons live via social media. Dat is belangrijk.”

Op het middenterrein leeft de jeugd zich uit op fietsen met dikke banden. De favoriet van de zevenjarige Ruben Brouwers uit Wijnandsrade laat zich simpel raden. „Tom Dumoulin, die kan goed klimmen. Dat wil ik ook.” En daar demarreert hij weg, tussen de pylonnetjes. Wat verderop zit een fietsgroepje van de Luifel („Lui en fel”) Trappers. Eerst zelf wat kilometers gemaakt, nu met een biertje kijken naar de koers. „Dit is spektakel”, zegt Alex Roberts. „Elk rondje een sprint, dat is nog eens wat anders dan zo’n lange Touretappe.”

Rondjes op een omloop, maar vergelijk de Hammer Series niet met de traditionele criteriums. „Vraag maar aan de renners”, zegt Bartlett. Een blik op de koers is genoeg: vanaf de start demarrages, valpartijen, achtervolgingen op het scherpst van de snede. „Bloed”, had Dumoulin in zijn mond geproefd in de klimkoers, met uitblinker Carlos Betancur. „Zwaar”, is het eerste wat Lars Boom uitbrengt na de sprinterskoers, waarin Sep Vanmarcke als eerste over de finish komt en Trek de meeste punten haalt. „Je moet steeds volle bak blijven gaan”, zegt ploeggenoot Groenewegen. „Prima training ook in de voorbereiding op de Tour.”

Teams in het zonnetje

Achter het nieuwe wielerevenement schuilt een belang van initiatiefnemer Velon, legt Bartlett uit. „In onze sport wordt traditioneel de individuele renner gevierd. Maar wielrennen is een teamsport. Wij hebben gezocht naar een manier om de teams in het zonnetje te zetten.” Juist de teams zijn volgens de Britse sportmarketeer cruciaal in de ontwikkeling van een nieuw economisch model. „Teams zijn nu in hun voortbestaan te zeer afhankelijk van hun sponsors. Om de sport te laten groeien moeten we stabiele teams creëren, die herkenbaar zijn voor de fans.”

De wedstrijd in Limburg moet een week na de Giro een jaarlijks terugkerend evenement worden. „Volgend jaar breiden we uit naar het Noorse Stavanger, daarna naar vijf of zeven races”, stelt Bartlett. „Het is een enorme investering, maar de teams zien in dat dit de toekomst is.” De traditionele wedstrijden hoeven zich niet bedreigd te voelen. „Wij willen niets vervangen, we willen alleen iets toevoegen.”