Dadendrang ‘Hipster Trainer’ treft nu Ajax

De teleurstelling was nog vers na de verloren Europa League-finale twee weken terug en toch wist Peter Bosz er direct na de kansloze 2-0 tegen Manchester United een grapje uit te persen. We, Nederlandse journalisten en hij, spraken over zijn toekomst en de kans dat hij zijn driejarig contract bij Ajax zou uitdienen. Bosz bracht in dat trainers „ook wel eens ontslagen worden”. Grijns: „Je weet het maar nooit na zo’n nederlaag.”

Hij lachte er zelf om: onaantastbaar als hij zich waande na een seizoen waarin Ajax volgens velen zijn ‘gezicht’ weer terug had gekregen. Een vertrek naar een grotere club dan? Ook dat zou „zo’n vaart niet lopen”, zei Bosz. Bovendien: dat hij altijd een vertrekclausule in zijn contract opnam maar nu bij Ajax niet „zegt ook wel genoeg denk ik”.

Het lijkt dus wel zo’n vaart te lopen, bleek dit Pinksterweekend met de verregaande interesse van Borussia Dortmund in de trainer die Ajax voor het eerst in 21 jaar naar een Europese finale leidde. Het contract tot 2019 zou normaliter een obstakel zijn, maar naar verluidt wil Dortmund tot vijf miljoen euro betalen om dit af te kopen. Deze dinsdag al zouden de partijen tot een akkoord kunnen komen, waarna volgens Duitse media de presentatie volgt.

Vanuit Bosz’ perspectief is dat goed te begrijpen. Nog los van het prestige dat hoort bij het werken voor een topclub in een van de sterkste competities van Europa, kan hij bijna vier keer (vier miljoen per jaar) zoveel gaan verdienen in het Roergebied. Als Ajax akkoord gaat met het vertrek dan wordt iets dat toch aardig op een droomhuwelijk leek alweer ontbonden als direct gevolg van het succes. Of Bosz wordt een vertrek gegund, of er speelt ‘iets’ waarbij een vertrek ook wel zo zijn voordelen heeft – dat is nooit geheel uit te sluiten bij Ajax. Bosz en zijn onafscheidelijke assistent Hendrie Krüzen zijn tot op zekere hoogte buitenstaanders gebleven.

Voor Ajax is de genoemde vijf miljoen euro een aardige som voor een trainer, maar (opnieuw) opnieuw beginnen met een nog te vinden nieuwe coach – met alle gewenning van dien – kan met het oog op de Champions League-voorrondes zomaar een veelvoud kosten. Het eventueel missen van de groepsfase scheelt ruim tien miljoen aan inkomsten.

Het adagium ‘een trainer is ook maar een passant’ mag dan waar zijn, maar het afgelopen seizoen Ajax was overtuigend bewijs van hoe een trainer zijn visie kan overbrengen op zijn spelersgroep en zo iets bijzonder teweeg kan brengen.

„We zijn sterker geworden. Het liefst zou je deze selectie bij elkaar houden, het is een hecht team”, zei Bosz na de finale. Spelmaker Hakim Ziyech zei dat „de trainer de juiste snaar” bij hem had geraakt. Hij blijft verweesd achter.

De reacties van Ajacieden bij het Nederlands elftal zondag gaven weinig blijk van hartzeer. „Ik weet alleen dat hij mij een hand gaf en zei dat hij zin had in komend seizoen”, zei Joël Veltman. „We begrijpen dat dit een kans voor hem is”, zei Ajax-aanvoerder Davy Klaassen, die mogelijk ook vertrekt deze zomer. „Ik ben niet teleurgesteld, maar het is wel jammer. We hebben toch wat opgebouwd.”

Bosz zou de eerste Nederlandse trainer zijn sinds Louis van Gaal [in 2009 van AZ naar Bayern München] die zich vanuit de eredivisie in de Europese top lanceert. Dat ondanks zijn schamele erelijst (kampioen in de eerste divisie met Heracles) en in de omstandigheid van een ontluikende generatie van tactisch doorgeleerde Duitse trainers het oog van de Dortmund-directie toch op de Apeldoornse aanvalstrainer is gevallen, tekent de waardering voor Bosz’ vakwerk en het vertoonde spel van Ajax onder zijn leiding.

In het Duitse voetbalblog Spielverlagerung werd Bosz twee jaar geleden als Vitesse-coach al geportretteerd als „een van de interessantste Hipster Trainers van Europa”. Zijn Ajax-daden bleven daarna niet onopgemerkt. Hij won de Rinus Michels Award voor beste trainer in Nederland, maar kwam twee punten tekort voor de landstitel en verloor de Europa League-finale.

Dat kun je afdoen met de feitelijk juiste constatering dat hij geen hoofdprijs won. „Maar mensen die in staat zijn verder te kijken, die processen kunnen analyseren en doorgronden, hebben resultaten niet nodig om te snappen dat hij een goede coach is”, zegt inspanningsfysioloog Raymond Verheijen, met wie Bosz nauw contact heeft over trainingsintensiteit en -opbouw. „Hij is in staat goede processen in gang te zetten. Hij laat zien dat je gewoon met jonge spelers aanvallend voetbal kan spelen en dat het er om gaat in het voetbal primair om mensen leren samenspelen.”

Minder naïef dan gedacht

Tot nu heeft hij overal aangetoond aan te kunnen pikken met een speelstijl die veel liefhebbers kan bekoren. „Bij Vitesse en Heracles kreeg hij al credits over hoe hij voetbalde”, zegt Verheijen. „Alleen omdat je daar minder goede voetballers hebt kreeg je dat zijn speelwijze werd afgeschilderd als te aanvallend en naïef. Bij Ajax kreeg hij de beschikking over betere spelers, die minder fouten maken. Dan blijkt zijn speelwijze toch minder naïef dan gedacht.”

Vermoedelijk dinsdag wordt bekend of Bosz zich volgend seizoen op een hogere trede kan gaan bewijzen. Dortmund is underdog in Duitsland, waar het qua supportersaantal en budget (280 miljoen euro, Bayern München: 475 miljoen) de tweede club is. Uit de as van het bijna-faillissement in 2005 herrees onder leiding van Jürgen Klopp een razend interessante en interessant razende voetbalploeg die twee keer achter elkaar kampioen werd en de finale van de Champions League haalde in 2013. ‘Pressie’ was het sleutelbegrip, en daarin ontleent ook Bosz zijn faam. Alles in moordend tempo, als bezetenen drukzettend naar voren.

Dortmund ontsloeg Thomas Tuchel vorige week ondanks het winnen van de Duitse beker, een topdrieklassering in de Bundesliga en het bereiken van de kwartfinale Champions League. Het vertrek lag dan ook meer aan een gebrek aan draagvlak intern. Bosz kwam vorige week in beeld, pas nadat de Zwitser Lucien Favre door zijn club Olympique Nice aan zijn contract gehouden werd.