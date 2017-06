Apple: een autoknop en nieuwe ‘heruitvindingen’

Behalve een vliegtuigmodus krijgen telefoons ook een knop voor automodus. Apple gaat vanaf dit najaar iPhones voorzien van een vrijwillige ‘niet storen’-functie die je toestel op slot zet zodra je achter het stuur stapt.

Afgeleid worden door je telefoon is een van de belangrijkste oorzaken van ongelukken in het verkeer. Deze ‘automodus’ is misschien een kleine, maar wel een van nuttigste vernieuwingen die Apple-topman Tim Cook maandag presenteerde in San Jose. Daar vindt deze week softwareconferentie WWDC plaats.

Apple was in korte tijd het derde Amerikaanse techbedrijf dat nieuwe producten presenteerde. In mei toonden concurrenten Microsoft en Google hun nieuwe technologie.

Microsoft wil Apple naar de kroon steken met een eigen variant op de iMac-computer en MacBook-laptop. Vandaar dat Apple bij wijze van uitzondering nieuwe versies van de iMac en MacBook aankondigde. De iMacs kunnen nu ook virtualrealitysoftware draaien.

Belangrijker is de vraag of Apple de concurrenten wel kan bijbenen op het gebied van kunstmatige intelligentie, waar met name Google grote vorderingen maakt. Dat bedrijf gebruikt de enorme rekenkracht van zijn datacentra om gedragspatronen van Android-gebruikers te doorgronden en de data die ze verzamelen te analyseren.

Apple maakte een bewuste keuze: het wil geen inbreuk maken op de privacy en verwerkt data daarom alleen op het toestel van de gebruiker zelf. Dat beperkt wel de mogelijkheden van de zelflerende software. Apple wijkt in het nieuwe besturingssysteem iOS 11, dat in het najaar beschikbaar zal zijn, niet af van dat principe.

Die beslissing blijft niet zonder gevolgen. Siri, de digitale assistent van Apple, was een van de eerste spraakgestuurde hulpjes op de markt, maar ze is wat betreft nauwkeurigheid en hulpvaardigheid inmiddels ingehaald door de digitale assistenten van Amazon (Echo) Google (Assistant) en Microsoft (Cortana).

Siri hobbelt een beetje achter de feiten aan, hoewel de Siri-stem in iOS 11 meer nuances kan weergeven en betere samenwerking tussen applicaties mogelijk maakt.

Wil de iPhone een echt krachtige, voorspellende machine worden én de privacy van gebruikers waarborgen, dan moet het toestel zelf nog krachtiger worden. Apple zou er een speciale processor voor willen bouwen, die een gedeelte van zijn rekenkracht voor kunstmatige intelligentie reserveert.

Concurrenten

Tijdens de twee uur durende presentatie viel op dat Apple zich nog altijd graag laat inspireren door producten van concurrenten. Het bedrijf brengt een slimme speaker op de markt, HomePod (349 euro), die sterke overeenkomsten vertoont met Sonos en de Amazon Echo. ‘Reinvent’ – opnieuw uitvinden – is de term die ze daarvoor bij Apple bedachten.

Apple liet zich ook inspireren door augmented reality. Niet een speciale bril, zoals Microsofts Hololens, maar een gewone iPhone of iPad kan straks virtuele voorwerpen op een bestaand oppervlakte projecteren: een soort Pokémon Go-deluxe.

Nog zo’n heruitvinding, Apple Music, telt nu 27 miljoen betalende gebruikers, ongeveer de helft van marktleider Spotify. Verder maakte Apple weinig nieuwe cijfers bekend.