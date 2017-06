Ankara dreigt met intrekken staatsburgerschap Turken

De Turkse regering wil het Turkse staatsburgerschap intrekken van 130 Turken die momenteel in het buitenland verblijven, tenzij ze binnen drie maanden terugkeren. Het gaat onder andere om de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens de Turkse regering betrokken was bij de couppoging van vorig jaar. Dat meldt persbureau Reuters. Het zijn “voortvluchtigen”, aldus het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naast Gülen worden ook twee politici van de pro-Koerdische partij HDP en een voormalig lid van de HDP opgeroepen om zich bij de autoriteiten te melden. Dertien HDP-politici zitten vast in Turkije op verdenking van banden met de verboden Koerdische guerrillabeweging PKK. Er worden honderden jaren gevangenisstraf tegen ze geëist.

Duitse minister in Turkije

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel is momenteel in Turkije om overleg te plegen met zijn Turkse ambtsgenoot Mevlüt Çavuşoğlu. Hoofdkwestie is de aanwezigheid van Duitse troepen in een Turkse basis in Incirlik. Turkije wil Duitse politici geen toegang meer verschaffen tot de basis, dat hoofdkwartier is van de door de Amerikanen geleide coalitie tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Duitsland wil de troepen nu verhuizen.

Tijdens een persconferentie op maandag drong Çavuşoğlu er op aan dat Duitsland asielzoekers die mogelijk betrokken waren bij de couppoging uitlevert aan Turkije. Meerdere Turkse NAVO-militairen hebben in Duitsland asiel aangevraagd.

Turkije arresteerde sinds de coup op 15 juli 2016 meer dan duizend mensen op verdenking van betrokkenheid bij de coup. Ook werden meer dan honderdduizend academici, ambtenaren, rechters en beveiligingsmensen ontslagen. President Recep Tayyip Erdogan verdenkt Gülen ervan de coup te hebben aangestuurd.