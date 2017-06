Als de elite weer zit te zwammen

Politicus: „Ik meen dat recente gebeurtenissen – ik denk aan Parijs, aan Nice, aan Berlijn, aan Manchester, aan Londen – ons hernieuwd aan het denken moeten zetten.” Burger: „Grenzen dicht. Alle moslims ophoepelen. En vlug een beetje.”

Politicus: „Wij zullen twee basiskenmerken van onze samenleving – vrijheid en veiligheid – opnieuw tegen elkaar moeten afwegen.”

Burger: „We beginnen met minder Marokkanen.”

Politicus: „Graag wil ik de auteur van Myth of the State citeren, de Joods-Duitse filosoof Ernst Cassirer (1874-1945)…”

Burger: „…Weet je wie ook leuk kon filosoferen? Ernst Happel, de beste trainer die Feyenoord ooit had: ‘Kein geloel, Fussbal spielen’…”

Politicus: „…Ernst Cassirer, die in Myth of a State (1945) schreef: ‘Als de mens gewoon zijn natuurlijke instincten zou volgen, zou hij niet streven naar vrijheid; hij zou afhankelijkheid kiezen. Het is veel gemakkelijker afhankelijk te zijn van anderen dan zélf te denken, te oordelen en te beslissen’.”

Burger: „Ik hoor het al. De elite zit weer te zwammen.” Politicus: „Ook in Nederland zullen wij het punt van de Britse premier Theresa May moeten overwegen. Zij zegt: we dienen de vrijheid van het internet in te perken, en bepaalde uitingen blokkeren, om extremisme tegen te gaan.”

Burger: „Zo is dat. We zijn in oorlog met de moslimterroristen.”

Politicus: „En wij moeten ons realiseren dat dit óók ten koste kan gaan van de uitingen van niet-terroristen.”

Burger: „Nah.”

Politicus: „Ook niet-moslims kunnen dan ervaren dat hun uitlatingen op internet worden geblokkeerd. Gelijke monniken, gelijke kappen. Neem gewelddadige porno. Oproepen tot verkrachting. Agressieve uitingen over voor- of tegenstanders van Zwarte Piet.”

Burger: „Huh? Dan mag ik niet meer reaguren? Geen ‘Sylvana Banana’ meer typen? Alleen omdat er moslims met kapmessen rondlopen. Politiek: altijd moeilijk doen als het makkelijk kan.”

Politicus: „Een overheid die normeert – die de vrijheid van meningsuiting inperkt – komt tegemoet aan het verlangen dat Cassirer noemde: de burger spreekt graag over zijn vrijheid, maar hij hoopt op afhankelijkheid. Hij wil de weg gewezen worden.”

Burger: „Alle politici zijn de weg kwijt. En de hele elite erbij.”

Politicus: „En mevrouw May dan?”

