Acht doden bij explosie fabriek China

Acht mensen zijn overleden en negen mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een chemiefabriek in de Chinese provincie Shandong. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Op zondagnacht lokale tijd explodeerde een gastank, waarna meerdere branden ontstonden.

De gewonden verkeren niet in levensgevaar. Bijna tweehonderd brandweerauto’s rukten uit om het vuur te blussen. De “hoofdverantwoordelijke” van het petrochemische bedrijf Linyi Jinyu Petrochemical is opgepakt, verdere details zijn niet bekend.

Dodelijke ongelukken in China

Er vinden regelmatig dergelijke ongelukken plaats in China. Het meest dramatische ongeluk vond plaats op een industrieterrein in de stad Tianjin in augustus 2015, waar 173 mensen om het leven kwamen.

Het hoofd van een logistiek bedrijf op dat industrieterrein zou smeergeld hebben ontvangen om illegaal 49.000 ton aan gevaarlijke stoffen op te slaan. Daarvoor kreeg hij vorig jaar een voorwaardelijke doodstraf, 48 andere mensen belandden in de gevangenis.