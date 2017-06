Aanhoudingen in onderzoeken naar dood Savannah en Romy

In de politieonderzoeken naar de dood van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten en de eveneens veertien jaar oude Romy uit Hoevelaken zijn in de nacht van zondag op maandag twee aanhoudingen verricht.

De verdachten zijn veertien en zestien jaar oud. Het lijkt er vooralsnog op dat de zaken los van elkaar staan. Dat heeft de politie Utrecht maandag bekendgemaakt.

Minderjarige verdachten

In de zaak rond de dood van Romy uit Hoevelaken werd afgelopen nacht een veertienjarige jongen uit de gemeente Ede aangehouden. Hij wordt maandag verhoord door de politie. Het lichaam van het meisje werd afgelopen vrijdagmiddag aangetroffen in een sloot in het Utrechtse dorp Achterveld.

De zestienjarige jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah uit Bunschoten is afkomstig uit Den Bosch. Ook hij werd vannacht gearresteerd en wordt momenteel verhoord. Het meisje werd zondagochtend levenloos aangetroffen bij het industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.

Eerder bevestigde de politie dat in de omgeving van de meisjes het gerucht ging dat twee mannen in een donkere auto meerdele malen meisjes zouden hebben lastiggevallen. De mannen zouden mogelijk ook achter de dood van de twee meisjes zitten. Dat nu een veertien en zestien jaar oude verdachte zijn aangehouden is in tegenspraak met die lezing.

De politie laat weten dat het onderzoek in beide zaken door een apart Team Grootschalige Opsporing (TGO) wordt verricht.