’100.000 kinderen lopen groot gevaar in Mosul’

Zo’n 100.000 kinderen verkeren in groot gevaar in de Iraakse stad Mosul. Dat meldt de VN-kinderorganisatie Unicef maandag. De organisatie maakt zich grote zorgen om de veiligheid van kinderen in de stad. Zo zouden ziekenhuizen en andere medische instellingen onder vuur worden genomen terwijl hier veel kinderen verblijven.

Volgens Unicef worden burgers, onder wie kinderen, in West-Mosul gedood. In een verklaring schrijft de organisatie.

“Kinderlevens staan op het spel. Kinderen worden vermoord, raken gewond en worden gebruikt als menselijk schild. Kinderen krijgen te maken met verschrikkelijk geweld dat niemand zou mogen meemaken. In sommige gevallen worden ze gedwongen om deel te nemen aan de gevechten.”

Unicef roept de strijdende partijen op om kinderen te beschermen. “Aanvallen op burgers en gebouwen zoals ziekenhuizen, klinieken, scholen, huizen en watersystemen moeten onmiddellijk stoppen.”

Offensief

Er wordt hevig gevochten in Mosul. De stad kwam in 2014 in handen van Islamitische Staat en sinds eind vorig jaar probeert het Iraakse leger met behulp van een internationale coalitie de stad te heroveren. Dit leidde al tot de bevrijding van het oosten van de stad en halverwege februari werd het offensief om West-Mosul ingezet.

Eind mei begon het leger aan de laatste fase van het offensief. De Verenigde Naties riepen inwoners op de stad te verlaten maar burgers die proberen te vluchten worden door IS geëxecuteerd. Zaterdag werden in Mosul de dode lichamen van tientallen burgers, onder wie ook kinderen, aangetroffen.

Volgens de organisatie Airwars, die onderzoek doet naar de effecten van de luchtaanvallen tegen IS in Syrië en Irak, maken de VS en de overige bondgenoten burgerslachtoffers. Bij een Amerikaanse luchtaanval in maart kwamen tientallen burgers om het leven in Mosul.

