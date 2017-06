Titelverdedigster Muguruza uitgeschakeld in Parijs

De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza zal haar titel op Roland Garros niet prolongeren. De 23-jarige speelster werd in de vierde ronde uitgeschakeld door de Française Kristina Mladenovic, de nummer veertien van de wereldranglijst. Uiteindelijk moest Muguruza in drie sets haar meerdere erkennen in de thuisspeelster: 6-1, 3-6, 6-3.

Het leek alsof de vorm van Muguruza voorafgaand aan Roland Garros goed was. In Madrid en Stuttgart bereikte ze de finale. Maar in de eerste twee rondes had ze al drie sets nodig om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Muguruza was als vierde geplaatst. Eerder werd al de nummer één van de plaatsingslijst Angelique Kerber uitgeschakeld. De Duitse aanvoerster van de wereldranglijst kwam zelfs niet door de eerste ronde.

Bij de mannen had favoriet Rafael Nadal net als in de vorige ronde geen enkele moeite om te winnen. De Spanjaard versloeg met 6-1, 6-2, 6-2 zijn als zeventiende geplaatste landgenoot Roberto Bautista voor een plek in de kwartfinale. De als vijfde geplaatste Canadees Milos Raonic verloor na vijf sets van Pablo Carreno uit Spanje, de volgende tegenstander van de als vierde geplaatste Nadal.