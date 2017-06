Team Sky wint vernieuwende ploegwielerkoers Hammer Series

Team Sky heeft de eerste editie van de Hammer Series gewonnen, een wielerwedstrijd op de weg in ploegverband die inspiratie heeft gehaald uit onderdelen uit het baanwielrennen. De ploeg begon als leider aan de spannende afsluitende achtervolging, maar op 3,5 kilometer van de streep nam Sunweb de leiding over na meer dan dertig seconden goed te hebben gemaakt. In de laatste meters ging Sky echter toch weer over Sunweb heen.

What a win for @TeamSky! 🔨⚡️ Hammer Sportzone Limburg Champions! pic.twitter.com/ToaWrMhzZD — Hammer Series (@HammerSeries) 4 juni 2017

De Hammer Series, verreden in Limburg, bestaat uit drie onderdelen: een klimkoers, een sprintkoers en een achtervolging. Er is geen individuele uitslag, het gaat alleen om het resultaat van de ploeg als geheel. Elk van de zestien deelnemende ploegen selecteert zeven renners, waarvan er per onderdeel vijf opgesteld worden. Zo is het mogelijk de beste klimmers voor de klimkoers te selecteren en de beste sprinters voor de sprintkoers.

Verloop

Op vrijdag werd de klimkoers gereden, over elf rondes van 7 kilometer. Elke ronde pakten de eerste tien renners op de streep punten voor hun ploeg. In ronde drie, zeven en elf waren dubbele punten te verdienen. Het Spaanse Movistar bleek de beste ploeg in dat onderdeel. Voor Sunweb deed onder meer Giro-winnaar Tom Dumoulin mee aan de klimkoers, maar hij besloot daarna niet meer in actie te komen omdat hij rust wilde pakken.

Een dag later volgde de sprinterskoers, over een volledig vlak parcours van 12,4 kilometer. De renners legden acht rondes af. Dubbele punten waren te verdienen in ronde twee, vijf en acht. Trek-Segafredo pakte de meeste punten.

Na twee dagen stond Team Sky in het algemeen klassement eerste, voor Sunweb en Nippo-Vini Fantini. De ploeg vertrok daarom als eerste aan de afsluitende ploegenachtervolging over drie rondes van 14,5 kilometer. De verschillen in punten waren omgerekend naar tijdsverschillen, waardoor bijvoorbeeld Sunweb 32 seconden later startte en Nippo - Vini Fantini één minuut. Het team waarvan de vierde renner als eerste finishte, was winnaar van de Hammer Series.

Het nieuwe wielrennen

De wedstrijd is een initiatief van Velon, een organisatie waar tien World Tour-ploegen lid van zijn en die als doel heeft het wielrennen aantrekkelijker te maken. Tijdens de komende Tour de France experimenteert een andere organisatie, de ASO, met een nieuw wielerformat in een wedstrijd voor vrouwen.

Op 20 juli wordt een etappe verreden met een aankomst bergop. De top 20 van die etappe strijdt twee dagen later tijdens een achtervolging om de eindwinst. De rensters starten dan met de verschillen die zijn ontstaan tijdens de bergetappe. Degene die als eerste finisht, wint de koers.